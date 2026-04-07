Alianza Atlético se enfrenta a Tigre en un partido por la primera jornada del grupo A de la Copa Sudamericana que se disputará este martes 7 de abril en el Estadio Campeones del 36. Los locales suelen hacerse fuertes en su feudo, mientras que el conjunto argentino intentará imponer su jerarquía individual para sumar sus primeros puntos en el certamen internacional.

Pronósticos: Alianza Atlético vs Tigre









Menos de 2.5 goles – 1.45 vía Te Apuesto

Alianza Atlético anota el primer gol – 2.77 vía Te Apuesto

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Puntos claves para el partido de Alianza Atlético vs Tigre









Alianza Atlético mantiene un registro sólido en casa, perdiendo solo dos de sus últimos diez compromisos en Sullana.

Los dirigidos por Federico Urcioli han logrado marcar en ocho de sus anteriores diez encuentros ante su afición.

Alianza Atlético tiene dos empates consecutivos en la Liga 1.

Los argentinos suman siete compromisos sin ganar.

Tigre recibió goles en cuatro de sus últimos cinco desplazamientos.

Análisis y estado de forma: Alianza Atlético vs Tigre









Alianza Atlético recibe la visita de Tigre en duelo correspondiente a la primera jornada del Grupo A de la Copa Sudamericana. Los locales tienen una sola derrota en sus cinco encuentros más recientes, mientras que El Matador vive un momento complicado con dos derrotas al hilo.

Los dirigidos por Federico Urcioli quieren aprovechar la localía para arrancar sumando en el torneo. Este equipo viene de dos empates consecutivos en el Torneo Apertura de la Liga 1 ante UTC (1-1) y Atlético Grau (2-2).

Por su parte, Tigre suma cuatro empates y tres derrotas (dos al hilo) en sus siete partidos más recientes. El equipo argentino cayó en su última presentación en casa con Independiente Rivadavia (0-2), por lo que intentarán levantar cara.

Todo apunta a un partido cerrado y muy luchado. A pesar de su mala racha, los visitantes son favoritos en las apuestas.

Nuestra apuesta segura: menos de 2.5 goles





Al tratarse del debut en la fase de grupos, se espera un partido cerrado y con menos de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de los anteriores seis encuentros de Alianza Atlético ante su afición, donde se incluye la victoria ante Deportivo Garcilaso (2-0) en la fase previa de la Copa Sudamericana.

De igual manera, se anotaron menos de 2.5 goles en dos de los últimos tres compromisos de Tigre fuera de casa.

Apuesta 1: Alianza Atlético vs Tigre: Menos de 2.5 goles - 1.45 vía Te Apuesto

Apuesta de valor: locales abren el marcador









Por el poderío de Alianza Atlético en casa, y la mala racha de Tigre, no extrañaría que el equipo peruano anote el primer gol. Ese pronóstico se dio en dos de los anteriores tres encuentros ante su afición.

Además, Tigre recibió el primer y único gol del encuentro en su última visita en la Liga Profesional de Argentina (1-0 vs Banfield).

Apuesta 2: Alianza Atlético vs Tigre: Alianza Atlético anota el primer gol - 2.77 vía Te Apuesto

Comparativa de cuotas: Alianza Atlético vs Tigre





Resultado Cuotas Alianza Atlético 4.64 Empate 2.97 Tigre 1.97

Alineaciones probables Alianza Atlético vs Tigre







