Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento de Alianza Lima vs Comerciantes Unidos, un duelo correspondiente a la segunda jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 que se jugará este domingo 8 de febrero en Matute.

Pronósticos: Alianza Lima vs Comerciantes Unidos





Más de 2.5 goles - 1.60 vía Stake

Más de 8.5 córners – 1.70 vía Stake

Alianza Lima anota el primer gol en la primera mitad - 1.53 vía Stake

Análisis de apuestas Alianza Lima vs Comerciantes Unidos

Alianza Lima recibirá la visita de Comerciantes Unidos en un compromiso de la segunda jornada del Torneo Apertura de la Liga 1. Ambos equipos vienen de ganar en la primera fecha de la competición, aunque los blanquiazules entre semana perdieron en la ida de la fase 1 de la Copa Libertadores.

El equipo dirigido por Pablo Guede viene de superar a Sport Huancayo (1-2), mientras que entre semana los blanquiazules cayeron por la mínima diferencia con 2 de Mayo (1-0) en la Copa Libertadores. Se encuentran en la cuarta posición con tres puntos.

Por su parte, Comerciantes Unidos se ubica en la quinta casilla con tres unidades. Los visitantes vencieron al Moquegua (1-0) el pasado fin de semana, mientras que en pretemporada cayeron (0-1) e igualaron (1-1) con UTC en dos amistosos.

Es importante señalar que Alianza Lima tiene cuatro triunfos consecutivos frente a este rival. En el torneo pasado, los blanquiazules golearon en el Matute. En esta ocasión se espera que la historia se repita porque el cuadro local es favorito por las diferencias entre las plantillas, a pesar que pudiera salir un once titular alternativo por la vuelta de la fase 1 de la Libertadores.

Duelo con varios goles

Por el poderío ofensivo de Alianza Lima, y los anteriores resultados entre ambos, no extrañaría que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en seis de las últimas siete presentaciones de los blanquiazules.

Asimismo, esto se dio en tres de los cuatro enfrentamientos más recientes entre ambos.

Apuesta 1: Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: Más de 2.5 goles - 1.60 vía Stake

Más de 8.5 córners

En cuatro de los anteriores cinco compromisos de Alianza Lima se cobraron más de 8.5 córners, por lo que esta historia podría repetirse. Además, se debe tomar en consideración el fútbol ofensivo que muestran los blanquiazules en casa.

Por su parte, en la primera presentación de Comerciantes Unidos en el Apertura, se lanzaron un total de 8 tiros de esquina.

Apuesta 2: Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: Más de 8.5 córners - 1.70 vía Stake

Gol en el primer tiempo

Se espera que Alianza Lima salga con todo al ataque, por lo que podrían abrir el marcador en el primer tiempo. Ese pronóstico se cumplió en tres de los anteriores cuatro duelos de los dirigidos por Guede.

Además, ese pronóstico se cumplió en el duelo entre ambos de la temporada pasada en este escenario.

Apuesta 3: Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: Alianza Lima anota el primer gol en la primera mitad - 1.53 vía Stake

Cuotas Alianza Lima vs Comerciantes Unidos





Resultado Cuotas Alianza Lima 1.24 Empate 6.00 Comerciantes Unidos 10.50





Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 16 oportunidades. El balance es de 8 victorias de Alianza Lima, 4 empates y 4 triunfos de Comerciantes Unidos. Los resultados de los últimos cuatro encuentros fueron los siguientes: