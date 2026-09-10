Alianza Lima se enfrenta a Universitario en una nueva edición del clásico del fútbol peruano. El compromiso se disputará este sábado 12 de septiembre en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute). Los locales llegan con tres partidos al hilo sin ganar, mientras que los cremas tienen tres triunfos y un empate en sus anteriores cuatro presentaciones.

Los blanquiazules se ubican en la octava posición con 13 puntos, por lo que necesitan sumar para escalar en la clasificación. Por su lado, la U se encuentra en la segunda casilla con 17 unidades, a solo dos de la cima.

Por jugar en casa Alianza Lima es el equipo favorito, aunque el último clásico disputado en este escenario culminó igualado. A continuación, se detallan las apuestas recomendadas basadas en datos objetivos.

Pronósticos de Alianza Lima vs Universitario

Menos de 2.5 goles – 1.60 vía Stake

vía Stake Resultado primera mitad – Empate – 2.00 vía Stake

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Puntos claves para el partido de Alianza Lima vs Universitario

Se anotaron menos de 2.5 goles en los últimos cinco partidos de los blanquiazules.

Alianza Lima empató dos de los anteriores tres encuentros.

Marcaron ambos equipos en los cuatro duelos más recientes de Universitario.

Se anotaron menos de 2.5 goles en cuatro de las anteriores cinco ediciones del clásico.

Universitario viene de empatar con Comerciantes Unidos (2-2).

Análisis y estado de forma: Alianza Lima vs Universitario

Alianza Lima se verá las caras con Universitario en duelo de la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. Los blanquiazules llegan necesitados, mientras que el equipo visitante buscará escalar a la cima de la clasificación.

Los dirigidos por Pablo Guede no viven su mejor momento porque tienen un solo triunfo en sus cinco encuentros más recientes y tres presentaciones al hilo sin ganar. Alianza Lima viene de empatar con Juan Pablo II (1-1) y se encuentra en la octava casilla con 13 unidades.

Por su lado, Universitario se ubica en el segundo ligar con 17 unidades, a dos del líder Deportivo Garcilaso. Los dirigidos por Héctor Cuper suman cinco partidos sin perder. En la fecha anterior igualaron con Comerciantes Unidos (2-2), pero vencieron al Cajamarca (2-4) en el duelo más reciente fuera de casa.

Cabe mencionar que Universitario venció por la mínima diferencia a Alianza Lima (1-0) en el clásico del torneo pasado. Además, estos equipos empataron dos de sus anteriores tres enfrentamientos. En esta ocasión se espera otro partido parejo, aunque los locales son favoritos.

Nuestra apuesta segura: menos de 2.5 goles

Por las características del partido y los antecedentes es probable que se anoten menos de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en los últimos cinco compromisos disputados por el equipo de Pablo Guede.

Asimismo, esto se dio en el duelo de la U con Sporting Cristal y con Cienciano. Asimismo, se anotaron menos de 2.5 goles en ocho de las diez ediciones más recientes del clásico peruano.

Apuesta de valor: empate en el primer tiempo

El primer tiempo culminó igualado en tres de las anteriores cinco ediciones del clásico, por lo que esa historia podría repetirse tomando en consideración las características del partido y de los dos conjuntos.

De igual forma, esto se dio en dos de los tres duelos más recientes de los blanquiazules, así como en el enfrentamiento de la U con Sporting Cristal.

Comparativa de cuotas: Alianza Lima vs Universitario

Alineaciones probables: Alianza Lima vs Universitario