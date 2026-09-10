Cusco recibe la visita de Melgar en el compromiso correspondiente a la novena jornada del Torneo Clausura de la Liga 1. El duelo se jugará este viernes 11 de septiembre en el Estadio Garcilaso. Ambos equipos buscarán mantenerse entre los primeros lugares de la clasificación.

Los locales se ubican en la cuarta posición con 15 puntos, a solo cuatro de la cima, mientras que el equipo rojinegro se encuentra en la quinta casilla con 14 unidades. Al jugar en la altura, no hay duda de que Cusco es el gran favorito.

A continuación, se detallan las apuestas recomendadas basadas en datos objetivos.

Pronósticos Cusco vs Melgar

Más de 2.5 goles – 1.82 vía Betano

vía Betano Cusco anota más de 1.5 goles – 2.07 vía Betano

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Puntos claves para el partido Cusco vs Melgar

Se marcaron más de 2.5 goles en tres de los cinco duelos más recientes entre ambos.

Anotaron ambos equipos y se anotaron más de 2.5 goles en ocho de los anteriores diez duelos del Cusco.

Los dorados llegan con cuatro victorias al hilo frente a su afición.

Melgar tiene solo dos triunfos en sus últimos seis encuentros.

Los rojinegros cayeron en su visita más reciente frente a Atlético Grau (1-0).

Análisis y estado de forma: Cusco vs Melgar

Cusco se medirá al Melgar en duelo correspondiente a la novena jornada del Torneo Clausura de la Liga 1. Ambos equipos vienen de ganar el pasado fin de semana e intentarán mantenerse cerca del liderato.

Los dorados tienen dos triunfos consecutivos. Los dirigidos por Javier Rabanal vienen de superar al Moquegua (2-0). Además, ganaron los cuatro compromisos más recientes disputados en casa. Se ubican en la cuarta posición con 15 puntos.

Por su lado, Melgar derrotó en la fecha pasada al AD Tarma (3-0). Los dirigidos por Miguel Rondelli son quintos con 14 unidades. Cabe mencionar que fuera de casa tienen un balance de dos triunfos, un empate y una derrota en la competición.

Cusco tiene dos victorias consecutivas ante Melgar, incluyendo el duelo del Torneo Apertura (1-3), pero la última vez que se vieron las caras en la altura los rojinegros dieron la sorpresa (0-1). En esta ocasión se espera un partido parejo, a pesar del claro favoritismo de los dorados.

Nuestra apuesta segura: Más de 2.5 goles

Por los últimos resultados de ambos equipos y las características del partido, no me extrañaría que se anotaran más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en tres de las cinco presentaciones más recientes de los dorados.

De igual forma, se superó esa cantidad de goles en cuatro de los últimos siete compromisos del Melgar, así como en el anterior enfrentamiento entre ambos.

Apuesta de valor: Goles del Cusco

Por el poderío ofensivo de los dorados y sus anteriores resultados, es probable que anoten más de 1.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de sus seis presentaciones más recientes, así como en sus últimos cuatro compromisos frente a su afición.

Comparativa de cuotas Cusco vs Melgar

Alineaciones probables Cusco vs Melgar