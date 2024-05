Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores selecciones y predicciones para el partido de Always Ready vs Defensa y Justicia, correspondiente a la cuarta jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana que se disputará este martes 7 de mayo de 2024.

Pronósticos: Always Ready vs Defensa y Justicia





Análisis de apuestas: Always Ready vs Defensa y Justicia

Always Ready quiere ir asegurando su clasificación a octavos de final cuando reciba a más de 4,000 metros de altura a Defensa y Justicia. El Albirrojo quiere hacer pesar de nuevo su localía, mientras que el ‘Halcón’ buscará su primer resultado positivo en altura.

Sin vallas invictas

Tanto Always Ready como Defensa y Justicia llegan descansados a este partido. El último encuentro de ambos elencos fue la jornada anterior de la Copa Sudamericana, y pondrán lo mejor que tienen para seguir en la pelea por la clasificación a octavos de final o repechaje, lo que nos hace esperar un duelo peleado y con los dos equipos buscando la victoria constantemente.

Always Ready parte con la ventaja de estar en casa y tener 4,000 metros de altura a su favor. Los albirrojos han anotado en todos sus partidos internacionales tanto en Libertadores como Sudamericana ya sea en casa o fuera. Por su parte, Defensa y Justicia enlaza 11 partidos consecutivos con al menos un gol. Además, el Halcón ya sabe lo que es marcar en altura, ya que lo hizo en Quito ante LDU e IDV.

Apuesta 1 – Always Ready vs Defensa y Justicia: Ambos equipos sí anotan – 2.00 vía Betsson

Primera parte para el local

La fortaleza de Always Ready en casa no se reduce a la altura a la que los rivales no están acostumbrados, sino también al rigor que impone el elenco boliviano con su juego al salir a buscar abrir el marcador sin importar el contrincante que tengan al frente ya sea en la Copa Libertadores o Sudamericana.

En los cuatro partidos en condición de local en los torneos internacionales este año, el elenco albirrojo ganó el primer tiempo en cada uno de ellos. Always Ready es consciente que a Defensa y Justicia no le va bien en altura, y buscará nuevamente sorprender a su rival en la primera parte para después controlar el partido.

Apuesta 2 – Always Ready vs Defensa y Justicia: Always Ready gana primer tiempo – 1.95 vía Betsson

Al menos dos goles para los albirrojos

Defensa y Justicia tiene experiencia jugando en altura, aunque no en Bolivia y nunca a 4,000 metros. El ‘Halcón’ visitó Quito en cuatro oportunidades, pero no pudo ganar en ninguno y siempre le marcaron. En sus dos más recientes encuentros, encajó más de un gol ante LDU por Copa Sudamericana.

Ahora el elenco argentino corre el riesgo de extender esa mala racha, ya que Always Ready también tiene un ataque punzante que anotó al menos dos goles en tres de sus cuatro partidos internacionales en casa.

Apuesta 3 – Always Ready vs Defensa y Justicia: Always Ready anota más de 1.5 goles – 1.60 vía Betsson

Cuotas Always Ready vs Defensa y Justicia

Resultado Cuotas Always Ready 1.42 Empate 4.40 Defensa y Justicia 6.40

Always Ready vs Defensa y Justicia: Enfrentamientos directos

El historial entre estos dos elencos se reduce al encuentro que disputaron en la primera rueda que terminó en empate. Tanto Always Ready como Defensa y Justicia tendrán la chance de ponerse por delante en el historial nuevamente.