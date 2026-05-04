El Arsenal recibe al Atlético de Madrid por el partido de vuelta de las semifinales de la Champions League. El duelo se disputará el martes 5 de mayo en el Emirates Stadium, con el marcador global igualado 1-1, lo que anticipa un enfrentamiento de alta tensión y estrategia.

Pronósticos Pronósticos Arsenal vs Atlético de Madrid Champions League — Semifinal Vuelta · 05 may 2026 1 Apuesta Segura Victoria del Atlético de Madrid BETANO 2.80 2 Apuesta de valor Más de 2.5 goles BETANO 2.21 Cuotas verificadas el 05/05/2026. Sujetas a cambios. 18+ | Juega con responsabilidad.

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Puntos clave para el partido del Arsenal vs Atlético de Madrid

El Arsenal se mantiene como el único equipo invicto en esta temporada de la Champions League, con diez victorias y tres empates.

El Atlético perdió sus tres partidos jugados en Inglaterra esta temporada con un marcador global de 10-4 en contra.

Se marcaron goles de ambos equipos en 12 de los 14 partidos del Atlético en la actual Champions League.

El partido de ida en Madrid finalizó con un empate 1-1, con ambos goles convertidos desde el punto de penal.

Análisis y estado de forma: Arsenal vs Atlético de Madrid

El Arsenal llega a esta instancia con la presión de competir en dos frentes, incluyendo una reñida lucha por el título local. Aunque mantiene un invicto de 13 partidos en la Champions League, su rendimiento ofensivo disminuyó en las fases eliminatorias, con solo seis goles en sus últimos cinco encuentros. La fatiga podría ser un factor determinante, ya que este será su partido número 58 de la temporada.

Por su parte, el Atlético de Madrid afronta el partido como no favorito, pero su experiencia en estas etapas es un activo considerable. A pesar de su historial negativo en Inglaterra, el equipo de Diego Simeone ha avanzado en seis de sus últimas siete semifinales europeas. Además, su racha de 12 partidos consecutivos marcando en la Champions League demuestra su capacidad para vulnerar defensas sólidas como la del equipo local.

Nuestra apuesta segura: empate

El resultado de 1-1 en el partido de ida establece un escenario donde la cautela táctica probablemente prevalecerá. El Arsenal empató sus dos últimos juegos de Champions League y mostró dificultades para anotar más de un gol en sus ocho partidos más recientes.

Ambos técnicos son pragmáticos y buscarán minimizar los errores, lo que incrementa la probabilidad de un marcador igualado que podría llevar la definición al tiempo extra. La cuota para el empate presenta un valor considerable en este contexto.

Apuesta de valor: ambos equipos anotan

A pesar de la expectativa de un duelo cerrado, los datos sugieren que ambos equipos tienen potencial para marcar. En la ida, el Atlético generó 2.21 Goles Esperados (xG), mientras que el Arsenal registró 1.51. Los partidos del equipo español en esta competición suelen tener goles, con anotaciones de ambos lados en 12 de sus 14 encuentros. El Arsenal, por su parte, promedia 2.33 goles por partido en casa en este torneo, lo que justifica una apuesta por goles de ambos conjuntos.

Alineaciones probables: Arsenal vs Atlético de Madrid