Presentamos los pronósticos para el Bayern vs PSG, un duelo clave en las apuestas de la Champions League. Este 06 de mayo de 2026, el Allianz Arena será el escenario del partido de vuelta de las semifinales de la Champions League. El Bayern buscará remontar el 5-4 de la ida contra un PSG que llega con una mínima ventaja.

Pronósticos del Bayern vs PSG









Victoria del Bayern – 1.76 vía Te Apuesto

Bayern anota más de 2.5 goles – 1.91 vía Te Apuesto

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Puntos clave para el partido del Bayern vs PSG









El Bayern ha marcado más de 2.5 goles en 14 de sus últimos 17 partidos en todas las competiciones.

El PSG promedia 3.31 goles por partido en la Champions League esta temporada.

El Bayern está invicto en sus últimos 29 partidos de Champions League disputados en el Allianz Arena.

Harry Kane es el primer jugador inglés en la historia en marcar en seis partidos consecutivos de la Champions League.

Análisis y estado de forma: Bayern vs PSG









El Bayern llega a esta fase de la temporada como campeón confirmado de la Bundesliga, lo que le permite enfocar todos sus recursos en la Champions League. A pesar de la derrota por 5-4 en la ida, el equipo mostró una notable capacidad de reacción al recuperarse de un marcador adverso de 5-2. Su rendimiento en casa es su principal argumento, con un registro perfecto de seis victorias en esta competición y un promedio de 3.33 goles por encuentro.

Por su parte, el PSG se ha consolidado como una potencia ofensiva bajo la dirección de Luis Enrique, destacando por su juego vertical y la velocidad de sus atacantes. Su efectividad fue máxima en la ida, convirtiendo sus cinco remates a puerta en gol. Sin embargo, sufre de inconsistencia defensiva, habiendo mantenido su portería a cero en solo 5 de 15 partidos europeos. La ausencia de Achraf Hakimi podría acentuar esta vulnerabilidad.

Nuestra apuesta segura: victoria del Bayern









A pesar del resultado adverso en París, el Bayern es el claro favorito para ganar el partido y buscar la clasificación. Su fortaleza en el Allianz Arena es un factor determinante, donde se mantiene invicto en los últimos 29 partidos de Champions League. El equipo alemán posee el ataque más prolífico de las grandes ligas europeas, lo que justifica el favoritismo en las cuotas del mercado 1×2. La ausencia de Achraf Hakimi en la defensa del PSG incrementa el valor de una victoria local.

Apuesta 1: Bayern vs PSG: Victoria del Bayern – 1.76 vía Te Apuesto

Apuesta de valor: Bayern anota más de 2.5 goles









Para avanzar, el Bayern necesita marcar múltiples goles. El equipo alemán ya anotó cuatro veces en París y su capacidad goleadora en casa es abrumadora. Ha superado la línea de 2.5 goles en 14 de sus últimos 17 partidos y en sus últimos siete encuentros en el Allianz Arena. Con un promedio de 3.33 goles por partido como local en esta Champions League, las probabilidades de que anoten tres o más goles son altas, ofreciendo un valor considerable.

Apuesta 2: Bayern vs PSG: Bayern anota más de 2.5 goles – 1.91 vía Te Apuesto

Comparativa de cuotas: Bayern vs PSG









Resultado Cuota Victoria del Bayern 1.76 Empate 4.70 Victoria del PSG 3.72

Alineaciones probables: Bayern vs PSG







