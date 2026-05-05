Cusco se medirá a Estudiantes de La Plata en compromiso correspondiente a la cuarta jornada del Grupo A de la Copa Libertadores que se jugará este miércoles 6 de mayo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Los peruanos quieren celebrar en casa, pero El Pincha intentará mantener su invicto en la competición.

Pronósticos: Cusco vs Estudiantes









Más de 2.5 goles – 2.42 vía Betano

Más de 8.5 tiros al arco – 1.70 vía Betano

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Puntos claves para el partido Cusco vs Estudiantes









Se marcaron más de 2.5 goles en tres de los últimos cinco partidos del Cusco.

En el anterior duelo entre ambos se anotaron más de 2.5 goles.

Los dorados tienen dos triunfos al hilo en casa por la Liga 1.

Estudiantes llega con una sola derrota en sus últimos diez compromisos en condición de visitante.

Cusco solo marcó un gol en la actual edición de la Libertadores.

Análisis y estado de forma: Cusco vs Estudiantes









Cusco se verá las caras con Estudiantes de La Plata en duelo de la cuarta fecha del Grupo A de la Copa Libertadores. Los dorados tienen la misión de mostrar su mejor versión para sumar sus primeros puntos, mientras que los argentinos quieren dar un paso a los octavos de final.

Los dirigidos por Alejandro Orfila vienen de empatar el pasado fin de semana con Sporting Cristal (2-2) en el Torneo Apertura. Mientras que en la jornada anterior del torneo cayeron ante el DIM (1-0). Los dorados se encuentran en el último lugar sin puntos.

Por su lado, Estudiantes de La Plata vive un gran momento. Los comandados por Alexander Medina vienen de vencer a Platense (0-2) en la Liga Profesional. Además, en la fecha pasada igualaron con Flamengo (1-1) en un intenso enfrentamiento. Se ubican en la segunda posición con cinco unidades.

Al jugarse en Cusco, no hay duda que los locales podrían quedarse con el triunfo, aunque en las apuestas el cuadro argentino aparece como favorito por su buen momento. Cabe mencionar que se espera un duelo parejo y con muchas ocasiones de cara al arco.

Nuestra apuesta segura: más de 2.5 goles





Por las características de ambos equipos, y los antecedentes más recientes, no extrañaría que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de los últimos seis compromisos del Cusco.

Asimismo, en el duelo entre ambos disputado en La Plata se superó esa cantidad de goles.

Apuesta 1: Cusco vs Estudiantes: Más de 2.5 goles – 2.42 vía Betano

Apuesta de valor: remates al arco





En cuatro de los seis duelos más recientes de Cusco se realizaron más de 7.5 tiros al arco, por lo que se podría repetir esa historia. Esto también se dio en las últimas dos presentaciones de Estudiantes, así como en sus tres partidos en la Libertadores.

Apuesta 2: Cusco vs Estudiantes: Más de 8.5 tiros al arco – 1.70 vía Betano

Comparativa de cuotas: Cusco vs Estudiantes









Resultado Cuotas Cusco 3.25 Empate 3.25 Estudiantes 2.30

Alineaciones probables: Cusco vs Estudiantes







