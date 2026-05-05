Sporting Cristal recibe la visita del Palmeiras en compromiso correspondiente a la cuarta jornada del Grupo F de la Copa Libertadores, que se jugará este martes 5 de mayo en el Alejandro Villanueva. Los celestes quieren otro triunfo en casa, mientras que el Verdão quiere arrebatarles el liderato

Pronósticos: Sporting Cristal vs Palmeiras









Más de 2.5 goles – 1.96 vía Stake

Ambos equipos marcan – 2.14 vía Stake

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Puntos claves para el partido Sporting Cristal vs Palmeiras









Se marcaron más de 2.5 goles y anotaron ambos en el duelo entre ambos en Brasil.

En cuatro de los últimos seis duelos de Sporting Cristal se anotaron más de 2.5 goles.

Los peruanos tienen cuatro duelos sin perder frente a su afición.

Palmeiras llega con 13 partidos al hilo sin caer entre todas las competiciones.

Los brasileños empataron sus últimos dos compromisos por el mismo marcador (1-1).

Análisis y estado de forma: Sporting Cristal vs Palmeiras





Sporting Cristal se enfrentará al poderoso Palmeiras en un atractivo encuentro correspondiente a la cuarta jornada del Grupo F de la Copa Libertadores. Se trata de un duelo clave en la lucha por la clasificación a octavos de final.

Los dirigidos por Iván Bulos vienen de igualar con Cusco (2-2) en el Torneo Apertura, mientras que en la fecha anterior superaron al Junior (2-0). Se ubican en la cima del grupo con seis puntos, gracias a sus dos triunfos en casa.

Por su parte, Palmeiras atraviesa un momento irregular tras empatar con Cerro Porteño (1-1) en la fecha pasada y con Santos (1-1) el fin de semana en el Brasileirao. El Verdao se encuentra en la segunda casilla con cinco unidades.

Ante las características de cada equipo se espera un partido intenso, abierto y con varios goles. En las apuestas, Palmeiras aparece como el claro favorito por todo el poderío de su plantilla, así como la necesidad de sumar para escalar a la cima.

Nuestra apuesta segura: Más de 2.5 goles





Por el fútbol de ambos equipos y la necesidad de sumar es probable que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de los seis duelos más recientes de los locales, así como en la única victoria de los brasileños en la Libertadores.

También, se debe mencionar que en cuatro de los últimos cinco enfrentamientos entre ambos se superó esa cantidad de goles.

Apuesta 1: Sporting Cristal vs Palmeiras: Más de 2.5 goles – 1.96 vía Stake

Apuesta de valor: Remates al arco





Ante los problemas defensivos que han mostrado ambos equipos no extrañaría que el duelo culmine sin valla invicta. Ese pronóstico se dio en cuatro de las anteriores seis presentaciones de los celestes entre la Liga 1 y la Libertadores.

Igualmente anotaron ambos equipos en los dos duelos más recientes del Verdao y en sus tres partidos disputados en la competición continental.

Apuesta 2: Sporting Cristal vs Palmeiras: Ambos equipos marcan – 2.14 vía Stake

Comparativa de cuotas Sporting Cristal vs Palmeiras





Resultado Cuotas Sporting Cristal 6.80 Empate 4.30 Palmeiras 1.47

Alineaciones probables Sporting Cristal vs Palmeiras







