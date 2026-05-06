El partido se disputará este jueves 7 de mayo en el estadio Villa Park. El equipo local necesita revertir el 1-0 en contra del partido de ida para asegurar su lugar en la gran final de la competencia. El análisis se centra en las probabilidades y el valor de las cuotas disponibles.

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Puntos clave para el partido Aston Villa vs Nottingham Forest

Aston Villa no perdió contra Nottingham Forest en sus últimos 10 partidos como local, una racha que se extiende desde 1994.

El equipo local marcó más de 1.5 goles en cada uno de sus nueve enfrentamientos directos previos en Villa Park.

Ambos equipos lideran la estadística de vallas invictas en la Europa League 2025-26, con siete porterías a cero cada uno.

Nottingham Forest llega al encuentro con una racha invicta de nueve partidos en todas las competiciones.

Análisis y estado de forma: Aston Villa vs Nottingham Forest

El Aston Villa llega a este compromiso con su enfoque puesto exclusivamente en la Europa League. El técnico Unai Emery rotó a siete titulares en su última derrota por la Premier League, demostrando que la prioridad es revertir el marcador adverso en el torneo continental. Su rendimiento en casa fue impecable en esta competición, con seis victorias en seis partidos, un balance de 14 goles a favor y solo tres en contra, lo que respalda su favoritismo.

Por su parte, Nottingham Forest atraviesa un momento de forma sólido, con nueve partidos sin conocer la derrota. Sin embargo, su calendario es exigente, ya que también debe disputar un partido crucial por la permanencia en la Premier League. El equipo visitante basa su estrategia en una disciplina táctica y una organización defensiva que ya le dio resultados en la ida, limitando el potencial ofensivo del Aston Villa.

Nuestra apuesta segura: victoria de Aston Villa

La victoria del equipo local se presenta como la opción más fiable. La decisión de Unai Emery de dar descanso a sus jugadores clave, sumada al excelente historial de Aston Villa en Villa Park tanto en la competición como en los duelos directos contra Forest, justifica su condición de favorito. La experiencia del entrenador en la Europa League es un activo intangible que inclina la balanza a su favor para buscar la clasificación.

Apuesta de valor a doble oportunidad: Aston Villa o empate y menos de 3 goles

Esta selección ofrece un valor considerable al combinar dos escenarios probables. La racha invicta de Aston Villa en casa contra Forest sugiere que una derrota local es poco probable. Al mismo tiempo, la solidez defensiva de Forest y la tensión de una semifinal apuntan a un partido cerrado y con pocos goles. La cuota es atractiva para un resultado donde Aston Villa no pierde en un encuentro con menos de tres anotaciones totales.

Comparativa de cuotas: Aston Villa vs Nottingham Forest

Alineaciones probables: Aston Villa vs Nottingham Forest