Nuestro experto en apuestas deportivas ofrece sus tres mejores selecciones y predicciones para el duelo entre Always Ready y Nacional de Uruguay en la Fase 3 de la Copa Libertadores 2024. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Municipal de El Alto el jueves 7 de marzo. El equipo boliviano, Always Ready, viene de superar a Sporting Cristal de Perú en la fase anterior, mientras que Nacional de Uruguay dejó atrás a Academia Puerto Cabello de Venezuela.

Análisis de apuestas: Always Ready vs Nacional (U)

Always Ready, dirigido por Álvaro Recoba, se enfrentará a Nacional en casa, donde el estadio se encuentra a 4.083 metros sobre el nivel del mar, lo que presenta un desafío único para sus rivales. Por su parte, Nacional, liderado por el mismo Recoba, deberá ajustar su estrategia para minimizar los efectos de la altitud y asegurar un resultado positivo.

El partido de ida será clave para ambos equipos, ya que determinará el curso de la eliminatoria. Nacional tendrá que prescindir de dos jugadores clave, Diego Polenta y Mauricio Pereyra. Sin embargo, es probable que ambos regresen para el próximo partido en casa contra Montevideo Wanderers.

Always Ready busca aprovechar su condición de local y la altitud para imponer su juego y obtener una ventaja temprana en la serie. Por otro lado, Nacional buscará mantener su buen momento y sacar un resultado favorable fuera de casa para encarar con confianza el partido de vuelta en Uruguay.

Con estos elementos en juego, se espera un emocionante enfrentamiento entre dos equipos motivados por avanzar en la Copa Libertadores. La experiencia de Nacional en competiciones internacionales podría ser determinante, pero Always Ready cuenta con el impulso de jugar en casa y las condiciones únicas que ofrece la altitud de El Alto.

El factor altura, a favor del Always Ready

El Estadio Municipal de El Alto, ubicado a una altitud de 4.083 metros sobre el nivel del mar, ha sido un bastión para el Always Ready. En el único precedente de Copa Libertadores en este estadio, el equipo boliviano logró una histórica goleada de 6-1 frente a Sporting Cristal en la Fase 2 de la Copa Libertadores 2024. Esta contundente victoria demuestra el impacto que puede tener la altitud a favor del equipo local.

Apuesta 1 – Always Ready vs Nacional (U): Victoria del Always Ready – 1.65 vía InkaBet

Expectativa de un juego de alto ritmo

La altitud extrema de El Alto suele influir en el ritmo de los partidos y esto aumenta la intensidad y genera un juego más rápido. Los efectos físicos de jugar a esta altitud pueden llevar a un partido de ida y vuelta, con ambos equipos buscando aprovechar las condiciones para atacar. Esta dinámica promueve la generación de oportunidades de gol y aumenta la probabilidad de que se anoten múltiples goles en el encuentro.

Apuesta 2 – Always Ready vs Nacional (U): Más de 3 goles – 2.35 vía InkaBet

La capacidad goleadora de Nacional (U)

A pesar de la desventaja de jugar en la altitud de El Alto, Nacional (U) cuenta con un historial de éxito en la Copa Libertadores y una capacidad probada para marcar goles. El equipo uruguayo avanzó a esta fase tras eliminar a Academia Puerto Cabello en la fase anterior y ha demostrado su capacidad para competir en competiciones internacionales. Con jugadores experimentados y talentosos en su plantilla, es probable que Nacional (U) encuentre el camino hacia el gol, incluso en condiciones desafiantes como la altitud.

Apuesta 3 – Always Ready vs Nacional (U): Nacional anota más de 0.5 goles – 1.55 vía InkaBet

Cuotas: Always Ready vs Nacional (U)

Resultado Cuotas Always Ready 1.65 Empate 4.10 Nacional (U) 5.00





Always Ready vs Nacional (U): Enfrentamientos directos

Es la primera vez que ambos equipos se van a enfrentar en torneos internacionales.