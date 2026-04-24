UTC recibe la visita del Cienciano en duelo de la jornada 12 del Torneo Apertura que se disputará este domingo 26 de abril en el Estadio Héroes de San Ramón. El equipo de Cajamarca necesita sumar de a tres para salir de su mal momento, mientras que los visitantes buscan mantenerse cerca de la cima

Pronósticos: UTC vs Cienciano









Más de 2.5 goles – 1.82 vía Betano

Ambos equipos anotan – 1.65 vía Betano

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Puntos claves para el partido de UTC vs Cienciano









Ambas escuadras marcaron en los últimos cuatro partidos de UTC.

Los locales perdieron dos de sus anteriores tres presentaciones.

Cienciano derrotó a UTC en los dos duelos de la temporada pasada.

También anotaron en dos de las tres presentaciones más recientes de los visitantes en Liga 1.

Cienciano perdió tres de sus cinco encuentros fuera de casa en el Apertura.

Análisis y estado de forma: UTC vs Cienciano









UTC y Cienciano se verán las caras en un atractivo encuentro de la jornada 12 del Torneo Apertura. Los locales quieren retomar su mejor versión, mientras que el equipo del Cusco buscará mantenerse en la tercera casilla de la tabla.

El Gavilán del Norte viene de caer ante Sporting Cristal (3-2) y en su último compromiso en casa los dirigidos por Carlos Bustos igualaron con Sport Huancayo (2-2). Se encuentran en la octava posición con 15 puntos.

Por su parte, Cienciano se ubica en la tercera casilla con 22 unidades. Los dirigidos por Horacio Melgarejo vienen de caer ante Los Chankas (1-0), con lo que se cortó su racha de diez partidos sin perder entre Liga 1 y Copa Sudamericana. En su anterior duelo fuera de Cusco, el cuadro incaico derrotó al Deportivo Garcilaso (2-3).

Ante las características de ambos equipos, y sus últimos resultados, se espera un partido parejo. Asimismo, es probable un enfrentamiento con muchas ocasiones de cara al arco. En las apuestas se debe mencionar que las cuotas están muy igualadas, pero Cienciano es favorito.

Nuestra apuesta segura: más de 2.5 goles





En los últimos tres partidos de UTC, se marcaron más de 2.5 goles, por lo que esa historia podría repetirse. Esto también se dio en tres de las cuatro presentaciones más recientes de Cienciano en condición de visitante.

Igualmente, se superó esa cantidad de goles en tres de los últimos cinco partidos entre ambos.

Apuesta 1: UTC vs Cienciano: Más de 2.5 goles – 1.82 vía Betano

Apuesta de valor: goles de ambos equipos









Las dos escuadras en los últimos cuatro compromisos de UTC y en tres de las cinco presentaciones más recientes de Cienciano, por lo que ese pronóstico se podría cumplir. Esto también se dio en cuatro de los anteriores cinco encuentros entre ambos.

Apuesta 2: UTC vs Cienciano: Ambos equipos anotan – 1.65 vía Betano

Comparativa de cuotas: UTC vs Cienciano









Resultado Cuotas UTC 2.72 Empate 3.40 Cienciano 2.50

Alineaciones probables: UTC vs Cienciano







