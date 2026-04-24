Los pronósticos del Manchester City vs Southampton se inclinan hacia el equipo de la Premier League en esta semifinal de la FA Cup, que se disputará el sábado 25 de abril de 2026. El ganador se enfrentará a Chelsea o Leeds en la gran final.

Pronósticos del Manchester City vs Southampton









Resultado del partido: Manchester City – 1.23 vía Betano

Manchester City Hándicap Asiático -2.0 – 1.98 vía Betano

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Puntos clave para el partido Manchester City vs Southampton









Bajo la dirección de Pep Guardiola, el Manchester City acumuló 44 victorias y 157 goles en la FA Cup desde la temporada 2016-17, demostrando una consistencia notable.

Southampton busca ser el primer equipo fuera de la Premier League en llegar a la final de la FA Cup desde 2008. Históricamente, los equipos de mayor categoría han ganado los últimos 15 enfrentamientos de semifinales de este tipo.

La selección de apuesta ‘ambos equipos no anotan’ fue ganadora en cuatro de los últimos cinco enfrentamientos directos entre ambos clubes.

El Manchester City llega a su octava semifinal consecutiva de la FA Cup, una muestra de su dominio y experiencia en esta fase del torneo.

Análisis y estado de forma: Manchester City vs Southampton









El Manchester City llega a esta etapa de la temporada en un estado de forma óptimo, una tendencia habitual en los equipos de Guardiola. Su clasificación a semifinales fue contundente, con una victoria por 4-0 sobre el Liverpool. El equipo se siente cómodo en Wembley y su capacidad para controlar la posesión será un factor determinante. Se espera que impongan su dominio desde el inicio, presionando a un rival de menor categoría.

Por su parte, el Southampton atraviesa un momento de alta confianza, con una racha de 20 partidos sin perder en todas las competiciones y luchando por el ascenso directo en el Championship. Aunque llegan como el equipo no favorito, su moral está en un punto alto tras eliminar al Arsenal en cuartos de final. Sin embargo, enfrentarse a un rival del calibre del City en un escenario como Wembley representa el mayor desafío de su temporada.

Nuestra apuesta segura al resultado del partido: Manchester City









La diferencia de calidad y experiencia entre ambos planteles justifica el favoritismo del Manchester City en el mercado 1×2. Aunque el último enfrentamiento directo fue un empate 0-0, las estadísticas de ese partido (26 remates y 1.83 goles esperados para el City) confirman su superioridad. Además, el equipo de Guardiola ha ganado 10 de los últimos 15 duelos contra el Southampton y su familiaridad con las semifinales de la FA Cup es una ventaja considerable. La victoria simple es la opción más lógica y de menor riesgo.

Apuesta 1: Manchester City vs Southampton: Resultado del partido: Manchester City – 1.23 vía Betano

Apuesta de valor: Manchester City Hándicap Asiático -2.0









Para encontrar un mayor valor, el mercado de hándicap asiático es atractivo. El Manchester City ha ganado sus 10 partidos de copas nacionales esta temporada, con un promedio de 3.3 goles por encuentro. Su rendimiento contra equipos de divisiones inferiores es abrumador: en los últimos seis partidos de FA Cup contra rivales de menor categoría, han ganado todos, con un promedio de 5 goles a favor. La última vez que se enfrentaron en la FA Cup, en 2022, el City ganó 4-1 cuando Southampton todavía estaba en la Premier League, lo que refuerza el potencial de una victoria por un margen amplio.

Apuesta 2: Manchester City vs Southampton: Manchester City Hándicap Asiático -2.0 – 1.98 vía Betano

Comparativa de cuotas: Manchester City vs Southampton









Resultado Cuotas Manchester City 1.23 Empate 6.50 Southampton 12.50

Alineaciones probables: Manchester City vs Southampton







