Atlético Grau se medirá a Alianza Lima en duelo de la jornada 12 del Torneo Apertura que se disputará este domingo 26 de abril en el Estadio Miguel Grau. Los locales quieren alejarse de los últimos lugares, mientras que los dirigidos por Pablo Guede necesitan sumar tres puntos para no perder terreno en la lucha por el campeonato.

Pronósticos: Atlético Grau vs Alianza Lima









Más de 2.5 goles – 2.43 vía Te Apuesto

Más de 8.5 córners – 1.84 vía Te Apuesto

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Puntos claves para el partido Atlético Grau vs Alianza Lima









Atlético Grau empató tres de sus últimos cinco partidos.

Se marcaron más de 2.5 goles en dos de los anteriores tres duelos de los locales.

El partido entre ambos de la campaña pasada en este escenario terminó igualado (1-1).

Alianza Lima no recibe goles en tres de sus cuatro partidos más recientes.

Los blanquiazules solo perdieron un partido en el Torneo Apertura.

Los dirigidos por Pablo Guede apenas tienen cinco goles en contra.

Análisis y estado de forma: Atlético Grau vs Alianza Lima









Atlético Grau recibe la visita de Alianza Lima en un compromiso de la jornada 12 del Torneo Apertura. Los dirigidos por Gerardo Ameli tienen dos victorias y un empate en sus anteriores presentaciones en casa, mientras que los blanquiazules vienen de la gran goleada al Cusco (8-0).

Los locales vienen de superar al Sporting Cristal (4-1), con lo que cortaron una racha de cuatro duelo sin ganar. Atlético Grau frente a su afición tiene récord de dos victorias, dos empates y una derrota en el semestre. Se ubica en la decimosexta casilla con 10 puntos por su pobre desempeño como visitante.

Por su lado, Alianza Lima se encuentra en la segunda posición con 26 puntos, a solo tres del sorprendente líder Los Chankas. Los blanquiazules golearon al Cusco (8-0) en su duelo más reciente y en la pasada presentación fuera de casa superaron al AD Tarma (0-1).

Ante el momento que vive cada equipo y la calidad de la plantilla blanquiazul no hay duda que Alianza Lima es el claro favorito, algo que se observa en las cuotas. Además, se espera un compromiso con varios goles.

Nuestra apuesta segura: más de 2.5 goles





Por el poderío ofensivo de Alianza Lima, y los últimos resultados de los locales, no extrañaría que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en dos de las anteriores tres presentaciones del Atlético Grau.

Además, se superó esa cantidad de goles en el partido más reciente de los blanquiazules, así como en el encuentro entre ambos del torneo pasado.

Apuesta 1: Atlético Grau vs Alianza Lima: Más de 2.5 goles – 2.43 vía Te Apuesto

Apuesta de valor: triunfo con valla invicta









Ante el estilo de juego que tienen ambos equipos, las características de la cancha y los antecedentes de Atlético Grau, es muy probable que se cobren más de 8.5 córners. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de los últimos cinco compromisos de los dirigidos por Ameli.

De igual manera, se cobraron más de 8.5 tiros de esquina en los dos enfrentamientos entre ambos de la temporada anterior.

Apuesta 2: Atlético Grau vs Alianza Lima: Más de 8.5 córners – 1.84 vía Te Apuesto

Comparativa de cuotas: Atlético Grau vs Alianza Lima









Resultado Cuotas Atlético Grau 4.91 Empate 3.12 Alianza Lima 1.77

Alineaciones probables: Atlético Grau vs Alianza Lima







