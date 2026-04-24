Los pronósticos Betis vs. Real Madrid analizan un duelo crucial de la jornada 33 de La Liga. El encuentro se disputará el viernes 24 de abril de 2026 en el Estadio de La Cartuja, donde el equipo local busca asegurar su plaza europea frente a un rival que lucha por el título.

Pronósticos del Betis vs Real Madrid









Empate – 4.10 vía Betano

Más de 2.5 goles y ambos equipos anotan – 1.80 vía Betano

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Puntos clave para el partido Betis vs Real Madrid









El Real Madrid no ha mantenido su portería a cero en los últimos nueve partidos de La Liga.

La apuesta ‘ambos equipos anotan y más de 2.5 goles’ se ha cumplido en ocho de los últimos nueve partidos del Real Madrid.

El Real Betis ha empatado sus últimos cuatro partidos de liga disputados en casa.

Ambos equipos han marcado en cada uno de los últimos cuatro encuentros del Real Betis.

Análisis y estado de forma: Betis vs Real Madrid









El Real Madrid llega a este encuentro en la segunda posición de la tabla, a seis puntos del líder, y con la presión de no poder ceder más terreno si quiere mantener vivas sus opciones al título. Su reciente victoria por 2-1 ante el Alavés fue ajustada y dejó dudas sobre su solidez defensiva, una tendencia que se ha mantenido durante toda la temporada.

Por su parte, el Betis se encuentra en la quinta posición, inmerso en la batalla por un cupo en la Champions League. El equipo rompió una racha sin victorias al imponerse 3-2 al Girona, un resultado que refuerza su moral. Su rendimiento en casa es notable, manteniéndose invicto en sus últimos siete partidos como local, aunque los cuatro más recientes terminaron en empate, un dato clave para las apuestas.

Nuestra apuesta segura: Empate









Aunque la cuota es elevada, la tendencia justifica considerar el empate como una opción con fundamento. El Real Madrid ha mostrado una forma irregular como visitante, ganando solo cinco de sus últimos once partidos fuera de casa. A esto se suma la fortaleza del Betis en su estadio, donde ha empatado sus últimos cuatro compromisos de liga. Además, dos de los últimos tres enfrentamientos directos en este escenario también finalizaron en tablas, lo que respalda la viabilidad de este resultado.

Apuesta 1: Betis vs Real Madrid: Empate – 4.10 vía Betano

Apuesta de valor: Más de 2.5 goles y ambos equipos anotan





Esta selección se presenta como una oportunidad de valor basada en la fragilidad defensiva de ambos conjuntos. El Real Madrid posee uno de los ataques más potentes de La Liga, pero ha encajado goles en sus últimos nueve partidos de liga. Este mercado se ha cumplido en ocho de los últimos nueve encuentros del equipo visitante y en sus cinco salidas más recientes. El Betis también ha visto goles en ambas porterías en sus últimos cuatro partidos, lo que convierte esta apuesta en una opción con altas probabilidades estadísticas.

Apuesta 2: Betis vs Real Madrid: Más de 2.5 goles y ambos equipos anotan – 1.80 vía Betano

Comparativa de cuotas Betis vs Real Madrid

Resultado Cuotas Betis 3.65 Empate 4.10 Real Madrid 1.88

Alineaciones probables Betis vs Real Madrid







