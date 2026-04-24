Presentamos los pronósticos Milan vs. Juventus para este enfrentamiento crucial de la Serie A, programado para el 26 de abril en el estadio San Siro. Con solo tres puntos de diferencia entre ambos, el partido es vital para sus aspiraciones europeas.

Pronósticos del Milan vs Juventus

Empate – 3.10 vía Stake

Resultado: Juventus o Empate y más de 1.5 goles – 1.79 vía Stake

Con el código promocional Stake, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Puntos clave para el partido Milan vs Juventus

El rendimiento de Milan ha disminuido en la segunda mitad de la temporada, con un promedio de puntos por partido que cayó de 2.21 a 1.71.

Juventus ha sumado 27 puntos desde mediados de enero de 2026, una cifra solo superada por el líder de la liga.

Cinco de los últimos diez enfrentamientos directos entre ambos equipos terminaron en empate, incluyendo el 0-0 de la primera vuelta.

La defensa de Juventus se ha mostrado sólida, manteniendo su portería a cero en cinco de sus últimos seis partidos de liga.

Análisis y estado de forma: Milan vs Juventus

Milan llega a este encuentro con una forma inconsistente. A pesar de mantenerse en las primeras posiciones, su promedio de puntos ha bajado notablemente. La solidez defensiva, con solo 12 goles en contra en la segunda vuelta, ha sido su principal soporte, pero el ataque ha perdido eficacia, anotando solo un gol en sus últimos tres partidos de liga.

Por su parte, Juventus atraviesa un excelente momento. Desde la llegada de Luciano Spalletti, el equipo ha escalado posiciones gracias a una racha de resultados positivos, sumando 13 puntos en sus últimos cinco partidos. Su fortaleza defensiva es notable, habiendo concedido solo 13 goles en la segunda mitad de la temporada, lo que les posiciona como un rival muy difícil de batir.

Nuestra apuesta segura: Empate

El mercado 1×2 presenta una cuota atractiva para el empate. Considerando que solo tres puntos separan a Milan y Juventus y que ambos ocupan puestos de Champions League, un reparto de puntos sería un resultado conveniente para los dos. Históricamente, este es un resultado recurrente: cinco de los últimos diez duelos directos finalizaron en tablas. Además, la baja producción ofensiva de Milan se enfrenta a una de las defensas más consistentes del torneo, lo que refuerza la probabilidad de un marcador equilibrado.

Apuesta 1: Milan vs Juventus: Empate – 3.10 vía Stake

Apuesta de valor: Juventus o Empate y más de 1 gol

Para una apuesta con mayor valor, la doble oportunidad a favor del equipo visitante combinada con un mínimo de goles es una opción lógica. Juventus llega como el equipo en mejor forma, con más del doble de puntos que Milan en los últimos cinco encuentros. Los datos sugieren una alta probabilidad de que Juventus evite la derrota en San Siro. Aunque los duelos previos han sido de pocos goles, se espera que en este partido se supere la línea de un gol, lo que justifica el valor en esta cuota combinada.

Apuesta 2: Milan vs Juventus: Resultado: Juventus o Empate y más de 1.5 goles – 1.79 vía Stake

Comparativa de cuotas Milan vs Juventus

Resultado Cuotas Milan 3.00 Empate 3.10 Juventus 2.50

Alineaciones probables Milan vs Juventus