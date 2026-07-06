Análisis y pronósticos para el partido Argentina vs Egipto. Los campeones defensores se enfrentan a un equipo egipcio que hace historia en los octavos de final del torneo.

Este duelo de octavos de final del torneo de 2026 se disputará el 7 de julio a las 11:00 (hora peruana) en Atlanta. Los pronósticos para el Argentina vs Egipto anticipan un favoritismo claro para el equipo sudamericano, aunque ambos equipos llegan tras necesitar tiempo extra en la ronda anterior.

Pronósticos del Argentina vs Egipto

Argentina se clasifica – 1.14 vía Stake

vía Stake Argentina gana y Lionel Messi anota – 1.75 vía Stake

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Puntos clave para el partido Argentina vs Egipto

Los campeones defensores del torneo han ganado sus respectivos partidos de octavos de final en las últimas cinco ediciones.

Argentina podría convertirse en la segunda nación en la historia en marcar dos o más goles en diez partidos consecutivos de la competencia.

Esta es la primera vez que Egipto avanza a las fases eliminatorias en su historia.

Lionel Messi ha marcado siete goles en los cuatro partidos disputados en este torneo, anotando en cada uno de ellos.

Análisis y estado de forma: Argentina vs Egipto

Argentina llega a esta fase tras ganar sus tres partidos de grupo, pero mostró ciertas vulnerabilidades en la ronda de 32, donde necesitó del tiempo extra para superar a Cabo Verde. El equipo de Scaloni mantiene una estructura defensiva sólida, concediendo un promedio bajo de goles esperados (xGA) de 0.45 por partido. Sin embargo, en ataque, la dependencia de la genialidad de Lionel Messi es evidente, quien ha sido el motor ofensivo del equipo.

Por su parte, Egipto ha hecho historia al clasificarse por primera vez a los octavos de final. Su camino se basó en la solidez, con una sola victoria en tiempo regular y empates clave contra Bélgica e Irán. En la ronda anterior, superaron a Australia en la tanda de penales tras un empate 1-1. El equipo de Hossam Hassan ha demostrado ser competitivo, perdiendo solo dos de sus últimos doce partidos, y su principal activo ofensivo es Mohamed Salah.

Nuestra apuesta segura: Argentina se clasifica

El mercado ‘Argentina se clasifica’ representa la opción de menor riesgo. Esta selección cubre una victoria de la albiceleste en los 90 minutos, en el tiempo extra o en la tanda de penales. La diferencia de calidad y experiencia en estas instancias es considerable. Además, los campeones vigentes del torneo han superado consistentemente los octavos de final en las últimas cinco ediciones, una estadística que refuerza la probabilidad de este resultado. A pesar de las dificultades mostradas contra Cabo Verde, la jerarquía de Argentina debería imponerse.

Apuesta de valor: Victoria de Argentina y gol de Lionel Messi

Esta apuesta combinada ofrece un valor significativo. Lionel Messi atraviesa un momento de forma excepcional, con siete goles en cuatro partidos y una racha de ocho encuentros consecutivos del torneo marcando. Su efectividad es notable, superando ampliamente sus goles esperados (xG). Si se combina la alta probabilidad de que Messi anote con el favoritismo de Argentina para ganar el partido (73% de probabilidad implícita según las cuotas), se obtiene una cuota de 2.00 que resulta atractiva. Egipto no ha logrado mantener su portería a cero en el torneo, lo que aumenta las posibilidades de que Argentina marque.

Comparativa de cuotas Argentina vs Egipto

Alineaciones probables Argentina vs Egipto