Presentamos los pronósticos para el Argentina vs Suiza, un duelo clave en los cuartos de final de la Copa del Mundo. Analizamos las estadísticas y cuotas para identificar las oportunidades de valor en este enfrentamiento decisivo.

El partido se disputará el sábado 11 en el GEHA Field at Arrowhead Stadium. Argentina busca mantener su racha ganadora, mientras que Suiza confía en su solidez defensiva para dar la sorpresa. A continuación, nuestros pronósticos del Argentina vs Suiza.

Pronósticos del Argentina vs Suiza

Argentina se clasifica – 1.33 vía Stake

vía Stake Lionel Messi anota en cualquier momento – 1.90 vía Stake

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Puntos clave para el partido de Argentina vs Suiza

Argentina posee una de las defensas más efectivas del torneo, permitiendo solo 0.60 goles esperados (xG) por partido a sus rivales.

Suiza mostró debilidades ofensivas en octavos de final, generando apenas 0.07 goles esperados (xG) contra Colombia.

El equipo argentino llega con una racha de 12 victorias consecutivas, anotando más de 1.5 goles en 11 de esos encuentros.

El último enfrentamiento entre ambos en una Copa del Mundo (2014) fue muy reñido, con Argentina ganando 1-0 en tiempo extra.

Análisis y estado de forma: Argentina vs Suiza

Argentina llega a cuartos de final con una racha de 12 triunfos, aunque sus dos últimos partidos en la fase de eliminación directa no han sido sencillos. Necesitaron tiempo extra para superar a Cabo Verde y una remontada tardía para vencer a Egipto. El equipo depende en gran medida de la capacidad de Lionel Messi para decidir partidos, pero su consistencia para obtener resultados los mantiene como uno de los favoritos.

Por su parte, Suiza ha basado su éxito en una defensa organizada y disciplinada. Lograron mantener su portería a cero en sus dos partidos de la fase eliminatoria, incluyendo el duelo contra Colombia que se decidió en penales. Sin embargo, su ataque ha sido poco productivo, especialmente con la posible ausencia de su jugador clave, Jonathan Manzambi, lo que limita su capacidad para generar peligro.

Nuestra apuesta segura: Argentina se clasifica

La clasificación de Argentina es el mercado más lógico. A pesar de las dificultades en sus últimos encuentros, la calidad individual y la potencia ofensiva del equipo sudamericano son superiores. Han demostrado la capacidad de anotar consistentemente, mientras que Suiza tuvo problemas para generar ofensiva. Aunque el partido podría ser cerrado y extenderse al tiempo extra, como en 2014, la probabilidad de que Argentina avance es muy alta.

Apuesta de valor: Lionel Messi anota en cualquier momento

El valor en este partido reside en el mercado de goleadores. Lionel Messi marcó en nueve partidos consecutivos de la Copa del Mundo, sumando ocho goles en el torneo actual. Es el ejecutor principal del equipo y asume la responsabilidad en los momentos cruciales. Considerando su estado de forma y su rol central en el ataque, una cuota cercana a 2.00 por su gol en cualquier momento representa una oportunidad de valor significativa, independientemente del resultado final del partido.

Comparativa de cuotas: Argentina vs Suiza

Alineaciones probables: Argentina vs Suiza