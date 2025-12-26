Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo del Arsenal vs Brighton, correspondiente a la jornada 18 de la Premier League que se jugará este sábado 27 de diciembre en el Emirates Stadium.

Gana Arsenal sin recibir goles - 2.25 vía Betano

Arsenal anota más de 1.5 goles - 1.45 vía Betano

Más de 9.5 córners - 1.88 vía Betano

Análisis de apuestas Arsenal vs Brighton

Arsenal saldrá a defender su liderato de la Premier League cuando se enfrente al Brighton en un compromiso correspondiente a la jornada 18. Los Gunners ganaron sus dos duelos más recientes en la competición, mientras que el cuadro visitante suma cuatro presentaciones sin ganar.

Los locales vienen de eliminar en penales al Crystal Palace en los cuartos de final de la Carabao Cup mientras que en su anterior compromiso en el campeonato vencieron al Everton (0-1). Se encuentran en la cima de la tabla con 39 puntos, dos más que Manchester City.

Por su lado, Brighton tiene dos empates e igual número de derrotas en sus últimos cuatro partidos. Los visitantes igualaron con Sunderland (0-0) en la pasada jornada. Se ubican en la novena posición con 24 unidades.

Ante la actualidad de ambos planteles, y el poderío del Arsenal, no hay duda que los Gunners aparecen como favoritos. Además, se espera un compromiso con pocos goles.

Triunfo con valla invicta

Por los antecedentes más recientes, no extrañaría que Arsenal consiga el triunfo sin recibir goles. Ese pronóstico se cumplió en tres de los últimos cinco enfrentamientos de los Gunners frente al Brighton.

Además, esto se dio en tres de los cinco triunfos más recientes de los dirigidos por Mikel Arteta entre todas las competiciones. Incluso, Arsenal logró el triunfo sin recibir goles en el duelo con este mismo rival por la EFL el pasado mes de octubre (2-0).

Apuesta 1: Arsenal vs Brighton: Gana Arsenal sin recibir goles - 2.25 vía Betano

Goles del Arsenal

Ante los últimos resultados del Arsenal, es probable que los dirigidos por Arteta anoten más de 1.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en tres de las seis presentaciones más recientes de los dirigidos por Arteta.

De igual manera, esto se dio en las anteriores tres victorias de los Gunners ante este rival y Brighton recibió más de 1.5 goles en sus pasadas dos derrotas.

Apuesta 2: Arsenal vs Brighton: Arsenal anota más de 1.5 goles - 1.45 vía Betano

Más de 9.5 córners

Por el estilo de juego que tienen ambos equipos, es probable que se cobren más de 9.5 tiros de esquina. Ese pronóstico se cumplió en dos de las anteriores tres presentaciones del Arsenal en el Emirates Stadium.

Asimismo, esto se dio en dos de los últimos cuatro compromisos del Brighton.

Apuesta 3: Arsenal vs Brighton: Más de 9.5 córners - 1.88 vía Betano

Resultado Cuotas Arsenal 1.42 Empate 5.00 Brighton 8.50

Arsenal vs Brighton: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 33 oportunidades. El balance es de 18 victorias del Arsenal, 7 empates y 8 triunfos del Brighton. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: