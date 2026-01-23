Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento del Atlético de Madrid vs Mallorca, un duelo de la jornada 21 de LaLiga que se jugará este domingo 25 de enero en el Metropolitano.

Pronósticos: Atlético de Madrid vs Mallorca





Triunfo del Atlético/ No anotan ambos equipos - 1.98 vía Betano

Menos de 2.5 goles - 2.18 vía Betano

Más de 24.5 remates totales – 1.82 vía Betano

Análisis de apuestas Atlético de Madrid vs Mallorca

Atlético de Madrid saldrá por su décima victoria liguera al hilo en casa cuando reciba la visita del Mallorca en un compromiso de la fecha 21. Los rojiblancos quieren arrebatarle la tercera posición al Villarreal, pero al frente están unos visitantes que necesitan sumar para alejarse del descenso.

Los dirigidos por Diego Simeone vienen de eliminar al Deportivo La Coruña (0-1) en la Copa y vencer a Alavés (1-0) en la jornada anterior, mientras que en Champions League igualaron en una complicada visita al Galatasaray (1-1). Se encuentran en la cuarta posición con 41 unidades, las mismas que Villarreal (3°).

Por su lado, Mallorca cortó una racha de tres presentaciones sin ganar tras superar al Athletic Club (3-2) el pasado fin de semana. Cabe mencionar que Los Bermellones perdieron en su última visita frente al Rayo Vallecano (2-1). Se ubican en la decimoquinta casilla con 21 puntos, solo dos más que Alavés (18°).

Es importante señalar que Atlético de Madrid ganó cinco de los seis enfrentamientos más recientes entre ambos, aunque el duelo de la primera vuelta culminó empatado. En esta oportunidad, los colchoneros llegan como favoritos por las diferencias entre las plantillas y el fútbol que muestran en casa.

Triunfo con valla invicta

Por los antecedentes más recientes, no extrañaría que Atlético de Madrid consiga los tres puntos sin recibir goles. Ese pronóstico se cumplió en las últimas tres victorias de los dirigidos por Diego Simeone, así como en dos de los pasados tres triunfos en el Metropolitano.

Igualmente, Mallorca no marcó en dos de sus anteriores cuatro derrotas en condición de visitante.

Apuesta 1: Atlético de Madrid vs Mallorca: Triunfo del Atlético/ No anotan ambos equipos - 1.98 vía Betano

Menos de 2.5 goles

Ante los últimos resultados del Atlético de Madrid, y los duelos más recientes entre ambos, no extrañaría que se anoten menos de 2.5 goles. Esto se dio en cuatro de los anteriores cinco compromisos de los colchoneros.

Asimismo, se anotaron menos de 2.5 goles en tres de las pasadas cuatro visitas del Mallorca en LaLiga y en los últimos cinco duelos entre ambos.

Apuesta 2: Atlético de Madrid vs Mallorca: Menos de 2.5 goles - 2.18 vía Betano

Más de 24.5 remates

Ante el estilo de juego que tienen ambos equipos, y las características de los partidos en el Metropolitano, es muy probable que se realicen más de 24.5 remates. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de las últimas cinco presentaciones de los rojiblancos.

Además, esto se dio en el anterior encuentro del Mallorca y en los dos compromisos más recientes entre ambos en el Metropolitano.

Apuesta 3: Atlético de Madrid vs Mallorca: Más de 24.5 remates totales - 1.82 vía Betano

Cuotas Atlético de Madrid vs Mallorca





Resultado Cuotas Atlético de Madrid 1.31 Empate 5.20 Mallorca 10.50

Atlético de Madrid vs Mallorca: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 66 oportunidades. El balance es de 32 victorias del Atlético de Madrid, 15 empates y 19 triunfos del Mallorca. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: