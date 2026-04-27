Este crucial encuentro se disputará el 29 de abril en el Wanda Metropolitano. El Atlético de Madrid busca capitalizar su fortaleza en casa, mientras que el Arsenal pretende mantener su racha invicta en la competición y seguir en la lucha por un doblete histórico.

Pronósticos del Atlético de Madrid vs Arsenal

Victoria del Atlético de Madrid – 2.80 vía Te Apuesto

Más de 2.5 goles – 2.21 vía Te Apuesto

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Puntos clave para el partido Atlético de Madrid vs Arsenal





El Atlético de Madrid ha marcado 34 goles en la Champions League esta temporada, su cifra más alta en la historia de la competición.

El Arsenal es el único equipo que permanece invicto en el torneo, con un registro de 10 victorias y 2 empates.

En 12 de los 14 partidos del Atlético de Madrid en esta edición de la Champions League se han registrado al menos tres goles.

El Arsenal ha demostrado una forma sólida como visitante en Europa, ganando 5 de sus 6 partidos fuera de casa.





Análisis y estado de forma: Atlético de Madrid vs Arsenal





El Atlético de Madrid llega a esta semifinal con un rendimiento dual. Mientras que su consistencia en La Liga ha sido irregular, su campaña europea ha sido notable, eliminando a rivales como el Barcelona. El equipo de Diego Simeone se ha transformado en una unidad ofensiva potente, especialmente en el Metropolitano, donde ha ganado siete de sus últimos nueve partidos en todas las competiciones y ha marcado 21 goles en seis encuentros de Champions.

Por su parte, el Arsenal compite en dos frentes de máxima exigencia, liderando la Premier League y manteniéndose invicto en Europa. El equipo de Mikel Arteta superó al Sporting CP en cuartos de final con un marcador global de 1-0, demostrando su solidez defensiva. Aunque han sufrido derrotas recientes como visitantes en la liga inglesa, su rendimiento en la Champions League fuera de casa ha sido efectivo, lo que plantea un desafío táctico interesante para este encuentro.





Nuestra apuesta segura: Victoria del Atlético de Madrid





El favoritismo del Atlético de Madrid en su estadio se justifica por su rendimiento ofensivo en la Champions League, promediando tres goles por partido en casa. El equipo español ha ganado siete de sus últimos nueve encuentros en el Metropolitano. Además, la experiencia de Diego Simeone en fases eliminatorias, incluyendo una victoria previa sobre el Arsenal en 2018, es un factor a considerar. El Arsenal ha mostrado dificultades para marcar más de un gol en sus últimos siete partidos, lo que refuerza la viabilidad de la victoria local como una opción de bajo riesgo relativo.

Apuesta 1: Atlético Madrid vs Arsenal: Victoria del Atlético de Madrid – 2.80 vía Te Apuesto

Apuesta de valor: Más de 2.5 goles





El mercado de goles ofrece un valor considerable. El Atlético ha promediado 3.0 goles por partido en casa en esta competición y sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones han acumulado un total de 20 goles. El Arsenal, a su vez, promedia 2.25 goles por partido en la Champions. La presión alta del Atlético tiende a dejar espacios en defensa, una vulnerabilidad que un equipo con la calidad ofensiva del Arsenal podría explotar, contribuyendo a un marcador con varios goles.

Apuesta 2: Atlético Madrid vs Arsenal: Más de 2.5 goles – 2.21 vía Te Apuesto





Comparativa de cuotas Atlético de Madrid vs Arsenal









Resultado Cuotas Atlético Madrid 2.80 Empate 3.16 Arsenal 2.66





Alineaciones probables Atlético de Madrid vs Arsenal



