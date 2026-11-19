Los pronósticos Atlético Mineiro vs Boca Juniors apuntan a una final bastante disputada. Analizamos las cuotas y el valor estadístico de este encuentro para maximizar tu inversión.

Este partido de las apuestas Copa Sudamericana se disputará el 21 de noviembre de 2026 en el estadio Metropolitano de Barranquilla. El equipo argentino intentará imponerse ante un Mineiro que quiere dar pelea.

Pronósticos del Atlético Mineiro vs Boca Juniors

Levanta la Copa: Boca Juniors – 1.62 vía 1xbet

Enner Valencia anota un gol en cualquier momento – 2.85 vía 1xbet

Con el código promocional 1xbet, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Puntos clave para el partido Atlético Mineiro vs Boca Juniors

Boca llega mejor: ganó sus últimos cinco encuentros, con 8 goles a favor y apenas 1 en contra. Miguel Merentiel y Sebastián Villa serán importantes en ataque.

ganó sus últimos cinco encuentros, con 8 goles a favor y apenas 1 en contra. Miguel Merentiel y Sebastián Villa serán importantes en ataque. Crisis del Mineiro: acumula siete partidos sin ganar y apenas convirtió 3 goles en ese periodo. Eduardo Domínguez necesita recuperar la eficacia de Bernard y Mateo Cassierra.

acumula siete partidos sin ganar y apenas convirtió 3 goles en ese periodo. Eduardo Domínguez necesita recuperar la eficacia de Bernard y Mateo Cassierra. Duelo de entrenadores: Rodolfo Arruabarrena registra un 63% de efectividad frente al 50% de Eduardo Domínguez. Boca también tiene mejores números defensivos recientes.

Boca llega mejor: ganó sus últimos cinco encuentros, con 8 goles a favor y apenas 1 en contra. Miguel Merentiel y Sebastián Villa serán importantes en ataque. Crisis del Mineiro: acumula siete partidos sin ganar y apenas convirtió 3 goles en ese periodo. Eduardo Domínguez necesita recuperar la eficacia de Bernard y Mateo Cassierra. Duelo de entrenadores: Rodolfo Arruabarrena registra un 63% de efectividad frente al 50% de Eduardo Domínguez. Boca también tiene mejores números defensivos recientes.

Boca llega mejor: ganó sus últimos cinco encuentros, con 8 goles a favor y apenas 1 en contra. Miguel Merentiel y Sebastián Villa serán importantes en ataque.

ganó sus últimos cinco encuentros, con 8 goles a favor y apenas 1 en contra. Miguel Merentiel y Sebastián Villa serán importantes en ataque. Crisis del Mineiro: acumula siete partidos sin ganar y apenas convirtió 3 goles en ese periodo. Eduardo Domínguez necesita recuperar la eficacia de Bernard y Mateo Cassierra.

acumula siete partidos sin ganar y apenas convirtió 3 goles en ese periodo. Eduardo Domínguez necesita recuperar la eficacia de Bernard y Mateo Cassierra. Duelo de entrenadores: Rodolfo Arruabarrena registra un 63% de efectividad frente al 50% de Eduardo Domínguez. Boca también tiene mejores números defensivos recientes.

Análisis y estado de forma: Atlético Mineiro vs Boca Juniors

Atlético Mineiro llega con dificultades para encontrar regularidad: no ganó ninguno de sus últimos cinco encuentros, con tres derrotas (60%) y dos empates (40%). El equipo de Eduardo Domínguez necesita mayor protagonismo de Bernard y Mateo Cassierra para recuperar su capacidad ofensiva, especialmente ante un rival que concede pocos espacios.

Boca Juniors atraviesa un momento mucho más favorable, con cinco victorias consecutivas (100%) y apenas un gol recibido en sus últimos cinco partidos. Rodolfo Arruabarrena ha conseguido consolidar un equipo competitivo, liderado por Miguel Merentiel, Sebastián Villa y Leandro Paredes. Además, el técnico argentino registra un 63% de efectividad, frente al 50% de Domínguez, una diferencia que refleja el mejor presente del Xeneize.

Nuestra apuesta segura: Boca alza el trofeo de la Sudamericana

El Xeneize llega con mejores sensaciones y confianza para quedarse con el trofeo. Miguel Merentiel y Enner Valencia pueden ser determinantes en ataque, mientras que Leandro Paredes aporta equilibrio y experiencia en el mediocampo.

Apuesta de valor: el gol de Enner Valencia con una cuota interesante

El delantero ecuatoriano ha sido determinante en el cierre de temporada de Boca Juniors, con actuaciones decisivas como su gol agónico ante Defensa y Justicia y su triplete en la Copa Argentina. Su confianza y capacidad para aparecer en momentos importantes lo convierten en una opción atractiva para buscar valor en el mercado de goleador.

Comparativa de cuotas Atlético Mineiro vs Boca Juniors

Alineaciones probables Atlético Mineiro vs Boca Juniors