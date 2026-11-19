Estos son los pronósticos Newcastle vs Arsenal más destacados para el encuentro correspondiente a la jornada 11 de la Premier League, donde el rigor táctico definirá las oportunidades en el mercado.

El partido se disputará el 21 de noviembre de 2026 en St James’ Park. Con el equipo visitante liderando la tabla y los locales buscando regularidad, las apuestas Premier League exigen un análisis detallado de las métricas recientes para encontrar valor real.

Pronósticos del Newcastle vs Arsenal

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Puntos clave para el partido Newcastle vs Arsenal

Newcastle registra una sola victoria en sus últimos seis partidos oficiales.

Arsenal lidera la competencia con nueve victorias en diez jornadas, promediando 0.5 goles en contra.

Once de los últimos trece enfrentamientos directos terminaron con menos de 2.5 goles.

Arsenal acumula siete porterías a cero en la presente temporada.

Análisis y estado de forma: Newcastle vs Arsenal

Newcastle llega a este encuentro en la decimosegunda posición con 12 puntos. El equipo ha mostrado fragilidad como local, perdiendo sus últimos dos partidos en casa ante Everton y Aston Villa por 0-1. Su volumen ofensivo es deficiente, registrando apenas 11.49 Goles Esperados (xG) en el torneo, lo que los ubica entre los peores ataques de la liga. Su reciente empate 1-1 frente a Fulham evidenció nuevamente su incapacidad para generar ocasiones de alto peligro.

Por su parte, Arsenal es el líder de la clasificación con 27 puntos. El equipo ha optado por un enfoque pragmático y disciplinado, ganando sus últimos cuatro partidos de liga sin recibir goles. A nivel estadístico, ostentan los mejores números defensivos del campeonato, permitiendo solo 7.60 Goles Esperados en Contra (xGA). Esta consistencia respalda su posición como favoritos en las cuotas Newcastle vs Arsenal.

Nuestra apuesta segura: Arsenal gana

Apuesta de valor: Menos de 2.5 goles

Comparativa de cuotas Newcastle vs Arsenal

Alineaciones probables Newcastle vs Arsenal