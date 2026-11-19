Los pronósticos Manchester City vs Fulham apuntan a una clara victoria local. Analizamos las cuotas y el valor estadístico de este encuentro para maximizar tu inversión.

Este partido de las apuestas Premier League se disputará el 21 de noviembre de 2026 en el Etihad Stadium. El equipo local busca romper una racha negativa, mientras la visita intenta mantener su consistencia.

Pronósticos del Manchester City vs Fulham

Resultado del partido: Manchester City – 1.40 vía 1xbet

Manchester City y Menos de 5 goles – 1.85 vía 1xbet

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Puntos clave para el partido Manchester City vs Fulham

Manchester City acumula 20 victorias consecutivas frente al Fulham, un récord histórico en el fútbol inglés.

El equipo local lidera la liga en posesión con 65.4%, frente al 57.7% del conjunto visitante.

Fulham registra la menor cantidad de goles como visitante, anotando solo tres veces en cinco juegos.

Análisis y estado de forma: Manchester City vs Fulham

Manchester City llega tras tres derrotas consecutivas, distanciándose seis puntos del liderato. A pesar de esta varianza negativa, el historial en casa justifica su favoritismo en las cuotas Manchester City vs Fulham, tras ganar 18 de sus últimos 20 encuentros como local desde el inicio de la temporada pasada.

Fulham presenta una tendencia positiva con cuatro partidos invicto. Sin embargo, su rendimiento ofensivo fuera de casa es ineficiente. La falta de un generador de goles consistente reduce drásticamente sus probabilidades matemáticas ante un rival que domina la posesión y el territorio.

Nuestra apuesta segura: Resultado del partido

Apuesta de valor: Manchester City y Menos de 5 goles

Comparativa de cuotas Manchester City vs Fulham

Alineaciones probables Manchester City vs Fulham