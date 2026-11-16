Para este encuentro de la Nations League, los pronósticos Gales vs Portugal apuntan a un claro dominio visitante. El partido corresponde a la última jornada de la fase de grupos.

El duelo se disputará el 17 de noviembre de 2026 en el Cardiff City Stadium. Las apuestas Nations League reflejan la necesidad de Portugal de asegurar el liderato, enfrentando a un equipo local con notables deficiencias defensivas.

Pronósticos del Gales vs Portugal

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Puntos clave para el partido Gales vs Portugal

Portugal ha ganado 13 de sus 21 partidos en la Nations League desde el inicio de la campaña 2022/23.

El mercado de ambos equipos anotan ha sido ganador en cuatro de los cinco encuentros bajo la dirección de Jorge Jesus.

Gales registra un promedio de 2.25 goles a favor en sus últimos 12 compromisos competitivos como local.

Joao Felix supera sus Goles Esperados (xG) de 0.84, registrando tres tantos en la actual competición.

Análisis y estado de forma: Gales vs Portugal

Gales llega al último partido del Grupo A4 tras una derrota por 3-1 ante Noruega, resultado que los condena al fondo de la tabla y a disputar los playoffs de descenso. El equipo local ha mostrado fragilidad en la retaguardia, acumulando diez partidos consecutivos sin mantener su portería a cero. A pesar de sus problemas defensivos, su rendimiento ofensivo en casa mantiene regularidad, habiendo anotado en ocho de sus últimos diez compromisos oficiales en Cardiff.

Portugal lidera el grupo pero busca recuperarse de una inusual derrota por 4-1 frente a Dinamarca. El conjunto visitante necesita evitar la derrota para asegurar el primer lugar. Ofensivamente, el equipo mantiene una alta producción, fallando en anotar solo en dos de sus últimos 13 partidos. Sin embargo, su estructura defensiva ha concedido espacios en transiciones, registrando apenas una portería imbatida en la presente edición del torneo.

Nuestra apuesta segura: Victoria de Portugal

Las cuotas Gales vs Portugal posicionan al equipo visitante como la opción más lógica en el mercado 1X2. Portugal posee una plantilla de mayor jerarquía y la urgencia matemática de asegurar el primer puesto. Gales presenta métricas subyacentes deficientes, registrando un xG inferior al de sus rivales en los cinco partidos previos del grupo. La diferencia de calidad técnica justifica la inversión en el claro favorito.

Apuesta de valor: Ambos equipos anotan

A pesar del favoritismo visitante, el mercado de goles ofrece una oportunidad de valor estadístico. Portugal ha concedido al menos un gol en cuatro de sus últimos cinco encuentros, exhibiendo vulnerabilidad ante los contraataques. Gales promedia 2.3 goles por partido en sus recientes apariciones oficiales como local. La combinación de la urgencia ofensiva de ambos planteles y sus respectivas fallas defensivas respalda la viabilidad de este pronóstico.

Comparativa de cuotas Gales vs Portugal

Alineaciones probables Gales vs Portugal