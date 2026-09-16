Atlético Minero se enfrenta al Santos en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El compromiso se jugará en la Arena MRV de Belo Horizonte. Los visitantes llegan con la ventaja que lograron en la ida (2-0), por lo que el ‘Galo’ necesita remontar para seguir con vida en el torneo.

Los dirigidos por Eduardo Domínguez vienen de ganar el pasado fin de semana al Fluminense (3-1). Mientras que Santos llega con tres victorias consecutivas. A continuación, desglosamos las apuestas y cuotas más relevantes para este partido.

Pronósticos Atlético Mineiro vs. Santos

Atlético Mineiro marca el primer gol – 1,50 vía Stake

Más de 2.5 goles – 2,05 vía Stake

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Puntos clave para el partido Atlético Mineiro vs. Santos

Se marcaron más de 2.5 goles en tres de los anteriores cuatro encuentros de los locales.

Los dirigidos por Domínguez llegan con 11 duelos al hilo sin perder en casa.

Anotaron ambos equipos en cuatro de las anteriores seis presentaciones del Galo.

Santos ganó 2-0 el partido de ida disputado en la Vila Belmiro.

Los visitantes tienen cinco encuentros sin perder con balance de cuatro triunfos y un empate.

Neymar continúa fuera por una lesión muscular.

Análisis y estado de forma: Atlético Mineiro vs. Santos

Atlético Mineiro llega a este partido con la obligación de salir a buscar el resultado desde el primer minuto. La derrota en Vila Belmiro (2-0) dejó al equipo de Eduardo Domínguez en una situación complicada, pero el rendimiento como local permite pensar en una reacción.

El ‘Galo’ viene de vencer a Fluminense (3-1) por el Brasileirao. Además, se debe mencionar que jugando en la Arena MRV tiene una racha positiva de 11 partidos sin perder. En lo que va de 2026, solamente perdió uno de sus 24 encuentros disputados frente a su afición.

Cabe mencionar que Mineiro ganó tres de sus últimos cinco compromisos entre todas las competiciones. De igual forma, una de las principales novedades será el regreso del delantero argentino Tomás Cuello, quien fue baja en el encuentro de ida por suspensión.

Por su lado, Santos llega con la ventaja en la serie y la confianza de sus últimos resultados. Los dirigidos por Cuca tienen cinco compromisos sin perder. Vienen de superar al Cruzeiro (2-1) en el Brasileirao.

Es importante señalar que Santos venció al Galo en tres de sus últimos cuatro encuentros, pero el duelo más reciente en este escenario terminó igualado (1-1). Para esta ocasión se espera otro enfrentamiento muy parejo, más allá de que los locales son claros favoritos.

Nuestra apuesta segura: Mineiro marca el primer gol

Atlético-MG necesita cambiar rápidamente el escenario de la serie y, para ello, tendrá que asumir el protagonismo desde el inicio. El factor local y la obligación de remontar hacen pensar en un equipo mucho más agresivo en ataque. Por ese motivo no extrañaría que Mineiro anotara el primer gol del partido.

Además, es importante tomar en consideración que ese pronóstico se cumplió en tres de los anteriores cinco compromisos del Galo frente a su afición, así como en el último enfrentamiento entre ambos en este escenario.

Apuesta de valor: Más de 2.5 goles

Este mercado tiene una cuota superior y requiere un escenario de partido más abierto, algo que podría darse ante la necesidad de los locales. El Galo no puede conformarse con una victoria corta, por lo que saldrá con todo en busca de los goles.

Además, es importante mencionar que ese pronóstico se cumplió en tres de las anteriores cinco presentaciones del Galo, así como en sus últimos cinco partidos en casa. Esto también se dio en dos de los tres duelos anteriores del Santos.

Por todo esto, el mercado de más de 2.5 goles aparece como una alternativa muy atractiva en este compromiso.

Cuotas Atlético Mineiro vs. Santos

Alineaciones probables de Atlético Mineiro vs. Santos