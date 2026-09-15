Corinthians se enfrenta a Estudiantes de La Plata este miércoles 16 de septiembre por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026, que se disputará en el Arena Corinthians. La serie está completamente abierta luego del empate (1-1) de la ida disputada en el estadio Jorge Luis Hirschi.

El cuadro brasileño buscará aprovechar su condición de local para conseguir el boleto a las semifinales, mientras que el conjunto argentino intentará mostrar su mejor versión para dar el gran golpe fuera de casa.

A continuación, desglosamos las apuestas y cuotas más relevantes para este partido.

Pronósticos Corinthians vs. Estudiantes

Empate en el primer tiempo – 1.91 vía Betano

Ambos equipos marcan – 2.42 vía Betano

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Puntos clave para el partido Corinthians vs. Estudiantes

Anotaron ambos equipos en cuatro de los últimos cinco encuentros del Timão.

Terminó empatado el primer tiempo en dos de los anteriores cuatro duelos de los brasileños.

Corinthians llega con cinco partidos al hilo sin ganar.

Marcaron ambos equipos en los últimos dos compromisos del Pincha.

Estudiantes tiene una sola derrota en sus anteriores cinco partidos.

Análisis y estado de forma: Corinthians vs. Estudiantes

Corinthians se verá las caras con Estudiantes de La Plata en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores. La serie está igualada (1-1), por lo que ambos equipos saldrán con todo al Corinthians Arena con la misión de conseguir el pase a la semifinal.

El momento del Timão no es el mejor. El equipo dirigido por Fernando Diniz viene de perder ante Flamengo (2-1) y atraviesa una racha negativa en el Brasileirao con cinco partidos al hilo sin ganar, además de cinco derrotas en sus últimas siete presentaciones.

Cabe mencionar que Corinthians ganó tres de los cuatro compromisos disputados en casa por la Libertadores, donde se incluye el duelo con Rosario Central por los octavos de final de la competición.

Por su lado, Estudiantes llega a São Paulo con la obligación de conseguir un buen resultado después del empate conseguido en el primer partido de la serie. El conjunto dirigido por Alexander Medina viene de derrotar a Platense (2-1) por el campeonato argentino.

Este equipo tiene una sola derrota en sus últimos cinco compromisos, pero en condición de visitante perdió cinco de las anteriores seis presentaciones. La victoria más reciente fuera de casa fue justamente frente a Universidad Católica (0-3) en octavos de final.

Por la actualidad de ambos equipos se espera un partido parejo, aunque Corinthians aparece como favorito por la localía.

Nuestra apuesta segura: empate en el primer tiempo

Como apuesta seguro, destaca la opción del empate en el primer tiempo. Aunque Corinthians tendrá la obligación de buscar la clasificación en casa, se espera que no salga con desespero al ataque para no dejarle tantos espacios al cuadro argentino.

Además, Estudiantes también tiene motivos para mantener el equilibrio durante los primeros 45 minutos. El empate lo llevaría a los penales y le permitiría mantenerse con vida hasta el tramo final del encuentro.

Es importante señalar que los compromisos de vuelta son muy parejos, por lo que no extrañaría el empate en el primer tiempo. Ese pronóstico se cumplió en dos de las últimas cuatro presentaciones de los dos conjuntos.

Apuesta de valor: ambos equipos marcan

Para este partido, otra opción interesante es el mercado de que ambos equipos marquen. La principal razón está en el contexto de la eliminatoria. En el encuentro de ida, ambos equipos consiguieron encontrar el camino del gol y el desarrollo del partido mostró que tanto Corinthians como Estudiantes tienen argumentos para generar peligro en el área rival.

Además, un gol puede modificar completamente el escenario. Si Corinthians marca primero, Estudiantes tendrá que buscar el empate; mientras que si los argentinos se adelantan, el cuadro brasileño tendrá todavía más necesidad de atacar.

De igual forma, se debe mencionar que ese pronóstico se cumplió en cuatro de los anteriores cinco encuentros del Corinthians y en los dos compromisos más recientes del equipo argentino. Por estas razones, se pueden esperar goles de ambos lados.

Cuotas Corinthians vs. Estudiantes

Alineaciones probables de Corinthians vs. Estudiantes