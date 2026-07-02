Presentamos los pronósticos para el Australia vs Egipto, un partido clave en la Ronda de 32 del torneo. Analizamos las cuotas y las estadísticas más relevantes para este enfrentamiento decisivo.

El duelo entre Australia y Egipto se llevará a cabo el 3 de julio en el AT&T Stadium. Ambas selecciones buscan hacer historia y avanzar por primera vez a la siguiente fase de eliminación directa en una cita mundialista, lo que anticipa un encuentro de alta tensión y con estrategias conservadoras.

Pronósticos del Australia vs Egipto

Egipto clasifica – 1.67 vía Stake

Ambos equipos anotan – 2.35 vía Stake

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Puntos clave para el partido Australia vs Egipto

Australia nunca ha ganado un partido de eliminación directa en un Mundial, cayendo en sus dos intentos anteriores en la fase de dieciseisavos.

Egipto ha perdido solo uno de sus últimos ocho partidos, y en sus cuatro encuentros más recientes, ambos equipos marcaron.

Este partido presenta una de las líneas de gol más bajas de la Ronda de 32 (1.75), lo que sugiere un marcador con pocos goles.

Cinco jugadores diferentes han anotado para Egipto en este torneo, demostrando una diversificación en su ataque más allá de Mohamed Salah.

Análisis y estado de forma: Australia vs Egipto

Australia llega a esta fase tras una campaña de grupos irregular, con una victoria, un empate y una derrota. Su clasificación se basó en una defensa sólida, que mantuvo su arco en cero en dos de los tres partidos, pero su ofensiva ha sido poco productiva, generando solo 2.08 goles esperados (xG) en total.

Por su parte, Egipto se presenta invicto, con una victoria y dos empates. Aunque es su primera vez en la fase de eliminación directa, el equipo ha mostrado un ataque efectivo, anotando en todos sus partidos. Sin embargo, su defensa ha mostrado vulnerabilidades, lo que podría ser un factor clave en este duelo de eliminación directa.

Nuestra apuesta segura: Egipto clasifica

La consistencia de Egipto a lo largo del torneo justifica su favoritismo en el mercado de clasificación. A diferencia de Australia, que mostró un rendimiento irregular, los Faraones se mantuvieron invictos en la fase de grupos. La superioridad técnica de jugadores como Mohamed Salah y Omar Marmoush debería ser suficiente para superar la organizada pero limitada ofensiva australiana.

Apuesta de valor: Ambos equipos anotan

Aunque se espera un partido cerrado, la cuota de 2.35 para que ambos equipos anoten presenta un valor considerable. Todos los partidos de Egipto en la fase de grupos terminaron con goles de ambos lados, reflejando tanto su capacidad ofensiva como sus debilidades defensivas (4.56 xGA). En un partido definitorio, incluso el ataque limitado de Australia podría encontrar espacios para marcar, haciendo de esta una apuesta atractiva.

Comparativa de cuotas Australia vs Egipto

Alineaciones probables Australia vs Egipto