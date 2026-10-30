Estos pronósticos Barcelona vs Deportivo Alavés proyectan un claro dominio del equipo local en este duelo de apuestas La Liga. El encuentro, correspondiente a la Jornada 11, se disputará el 31 de octubre de 2026 en el Camp Nou.

Tras una reciente derrota, el equipo local busca consolidar su liderato. Analizamos las cuotas Barcelona vs Alavés y los mercados más eficientes para este enfrentamiento.

Pronósticos del Barcelona vs Alavés

Victoria del Barcelona – 1.07 vía 1xbet

Ambos equipos anotan – 1.92 vía 1xbet

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Puntos clave para el partido Barcelona vs Alavés

Barcelona registra 23 victorias en sus últimos 24 partidos como local en la competición, promediando 3.13 goles por encuentro.

Deportivo Alavés ha marcado en nueve de sus últimos 10 partidos como visitante, con una media de 1.5 goles por juego.

El mercado de Ambos equipos anotan resultó ganador en ocho de los últimos nueve compromisos del equipo local.

Análisis y estado de forma: Barcelona vs Alavés

Barcelona llega a este compromiso tras caer 2-1 frente al Real Madrid, reduciendo su ventaja en el liderato a dos puntos. A pesar del tropiezo, mantiene una estructura ofensiva altamente efectiva, promediando casi cuatro goles por partido, lo que sostiene su estatus de favorito en el mercado.

Deportivo Alavés acumula seis jornadas sin victorias, ubicándose en la séptima posición tras empatar 1-1 contra Málaga. Aunque su rendimiento disminuyó, los datos muestran una capacidad consistente para generar peligro, superando los Goles Esperados (xG) del rival en la mitad de sus encuentros.

Nuestra apuesta segura: Victoria del Barcelona

El dominio del Barcelona en su estadio es estadísticamente abrumador. Con 23 triunfos en sus últimos 24 partidos locales y un diferencial positivo de 2.46 goles por encuentro, la probabilidad de victoria es altísima. Representa la opción de menor riesgo en el mercado 1X2 frente a un rival con una racha negativa prolongada.

Apuesta de valor: Ambos equipos anotan

La cuota para este mercado ofrece un valor significativo debido a la estructura táctica del equipo local. Barcelona emplea una línea defensiva adelantada que maximiza su ataque, pero le ha impedido mantener su portería a cero en ocho de sus últimos nueve partidos. Considerando que Alavés anotó en sus últimas tres presentaciones, la relación riesgo-beneficio justifica esta inversión.

Comparativa de cuotas Barcelona vs Alavés

Alineaciones probables Barcelona vs Alavés