Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento del Barcelona vs Real Oviedo, un duelo de la jornada 21 de LaLiga que se jugará este domingo 25 de enero en el Camp Nou

Pronósticos: Barcelona vs Real Oviedo





Barcelona anota más de 3.5 goles - 2.07 vía Betano

Asistencia de Lamine Yamal - 2.10 vía Betano

Barcelona gana ambos tiempos – 1.82 vía Betano

Con el código promocional Betano, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Análisis de apuestas Barcelona vs Real Oviedo

Barcelona recibe la visita del Real Oviedo en un compromiso correspondiente a la jornada 21 de LaLiga. Los dirigidos por Hansi Flick quieren mantenerse en la cima, mientras que el cuadro visitante aspira seguir soñando con salir de la zona de descenso.

Los blaugranas ganaron nueve de sus últimas diez presentaciones entre todas las competiciones, aunque cayeron el pasado fin de semana con la Real Sociedad (2-1). Además, en la Champions League superaron al Slavia Praga (2-4). Se encuentran en la primera posición con 49 unidades.

Por su parte, Real Oviedo apenas ha ganado dos duelos en la temporada. Los recién ascendidos empataron tres de sus anteriores cuatro presentaciones. Vienen de caer frente al Osasuna (3-2) en El Sadar. Se ubican en la casilla 20 con 13 puntos.

Cabe mencionar que, en la primera vuelta, Barcelona derrotó sin problemas al Real Oviedo (1-3). Se espera que la historia se repite por las diferencias entre las plantillas. Asimismo, se debe señalar que los catalanes tienen 11 triunfos consecutivos en casa. Todo apunta a un duelo con más de 2.5 goles.

Goles del Barcelona

Ante el poderío ofensivo de los blaugranas, y sus resultados más recientes, no extrañaría que Barcelona anote más de 3.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en dos de sus anteriores cuatro compromisos.

De igual manera, Real Oviedo recibió más de 3.5 goles en una de sus últimas dos derrotas en condición de visitante.

Apuesta 1: Barcelona vs Real Oviedo: Barcelona anota más de 3.5 goles - 2.07 vía Betano

Asistencia de Lamine

Se espera que Lamine Yamal se muestre muy activo en el partido ante Real Oviedo. Además, todo apunta a un partido con muchas ocasiones de peligro por parte de los catalanes. Ante esa situación, no extrañaría que el “10” termine con al menos una asistencia.

Lamine tiene ocho asistencias en LaLiga. Viene de dar el pase gol en el anterior compromiso de los blaugranas en el campeonato ante la Real Sociedad.

Apuesta 2: Barcelona vs Real Oviedo: Asistencia de Lamine Yamal - 2.10 vía Betano

Triunfo en ambos tiempos

Por las diferencias entre los equipos, y el poderío ofensivo blaugrana, es probable que Barcelona gane ambos tiempos. Ese pronóstico se cumplió en dos de las tres victorias más recientes de los dirigidos por Flick en la competición.

Además, esto se dio en uno de las anteriores dos derrotas del Real Oviedo en LaLiga.

Apuesta 3: Barcelona vs Real Oviedo: Barcelona gana ambos tiempos - 1.82 vía Betano

Cuotas Barcelona vs Real Oviedo





Resultado Cuotas Barcelona 1.11 Empate 8.75 Real Oviedo 26.00

Barcelona vs Real Oviedo: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 77 oportunidades. El balance es de 43 victorias del Barcelona, 10 empates y 24 triunfos del Real Oviedo. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: