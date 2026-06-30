Análisis y pronósticos para el Bélgica vs Senegal. Este enfrentamiento de dieciseisavos de final del Mundial 2026 se perfila como un duelo táctico con valor en los mercados de apuestas.

El partido se disputará el 1 de julio en el Lumen Field de Seattle, a las 15:00 (hora de Perú). A continuación, se presentan las claves y los pronósticos más relevantes para este encuentro eliminatorio.

Pronósticos del Bélgica vs Senegal

Senegal se clasifica – 2.29 vía Stake

Ambos equipos anotan: Sí – 1.85 vía Stake

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Puntos clave para el partido Bélgica vs Senegal

Bélgica llega con una racha de 16 partidos sin perder en todas las competiciones (10 victorias y 6 empates).

Senegal se convirtió en la primera nación africana en marcar cinco goles en un partido del certamen, gracias a su victoria por 5-0 sobre Irak.

La opción ‘Ambos equipos no anotan’ ha sido un resultado recurrente en cuatro de los últimos seis partidos oficiales de Senegal.

Ismaïla Sarr es el máximo goleador de Senegal en la competición con 4 goles, demostrando su efectividad en el ataque.

Análisis y estado de forma: Bélgica vs Senegal

Bélgica llega a esta fase tras liderar su grupo, aunque su rendimiento ha sido irregular. Comenzaron con empates ante Egipto e Irán, mostrando dificultades para generar ofensiva, pero cerraron con una contundente victoria 5-1 sobre Nueva Zelanda. Este último resultado demostró su potencial ofensivo, pero también expuso una línea defensiva que concedió goles contra rivales de menor jerarquía.

Senegal, por su parte, aseguró su clasificación de manera dramática. Tras dos derrotas iniciales, necesitaba una victoria abultada contra Irak y cumplió con un 5-0. Este resultado no solo les dio el pase, sino que también representa una inyección de confianza. Su fortaleza física y la capacidad de sus atacantes para capitalizar oportunidades serán sus principales argumentos.

Nuestra apuesta segura: Senegal se clasifica

Aunque Bélgica es favorita en los mercados, el análisis de datos sugiere un partido más equilibrado de lo que indican las cuotas. Los modelos de proyección asignan un total de goles cercano a 2.44, con una distribución de 1.32 para Bélgica y 1.12 para Senegal, lo que indica un margen estrecho. Senegal es un equipo disciplinado, físico y con capacidad ofensiva. Las cuotas para su clasificación implican una probabilidad del 44%, lo que presenta un valor considerable en un partido que se prevé muy disputado. Dado el potencial de ambos equipos, optar por el equipo con la cuota más alta en un escenario de difícil pronóstico es una decisión estratégica.

Apuesta de valor: Ambos equipos anotan: Sí

Ambas selecciones tienen argumentos sólidos para marcar. Bélgica cuenta con un ataque de élite con jugadores como Kevin De Bruyne, Jeremy Doku y Leandro Trossard. Sin embargo, su sistema defensivo ha mostrado vulnerabilidades, concediendo goles incluso en sus victorias. Senegal, por su parte, posee una delantera con experiencia en ligas de primer nivel, incluyendo a Sadio Mané, Ismaila Sarr e Iliman Ndiaye. Sarr ya ha demostrado su capacidad goleadora en este torneo. Históricamente, en las dos ediciones más recientes del certamen, la opción ‘ambos equipos anotan’ ha sido un acierto en una alta proporción de los partidos de la primera ronda eliminatoria.

Comparativa de cuotas Bélgica vs Senegal

Alineaciones probables Bélgica vs Senegal