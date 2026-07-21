Boca Juniors recibirá a O’Higgins por el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana, que se disputará este jueves 23 de julio en La Bombonera. El conjunto argentino llega como favorito por su jerarquía y el fútbol que muestra como local, pero el cuadro chileno llega con mayor ritmo de competencia

Los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena vienen de ganar en la Copa Argentina e intentarán aprovechar la localía para dar un paso a los octavos de la Sudamericana. Al frente el Xeneize tendrá a un un O’Higgins que atraviesa un buen momento futbolístico e incluso clasificó a la final de la Copa de la Liga en Chile.

Pronósticos Boca Juniors vs O’Higgins

Boca Juniors no recibe goles – 1.55 vía Stake

– 1.55 vía Stake Menos de 2.5 goles – 1.90 vía Stake

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Puntos claves para el partido Boca Juniors vs O’Higgins

Boca solo ha disputado un partido oficial desde el receso, en el que venció a Sarmiento (0-2) por la Copa Argentina para clasificar a los octavos de final.

Será el segundo duelo oficial de Boca bajo el mando de Rodolfo Arruabarrena en el inicio de su segundo ciclo con el equipo.

O’Higgins llega con mayor ritmo competitivo, tras disputar varios encuentros oficiales entre la Copa de la Liga y la Copa Chile.

El equipo chileno tiene una sola derrota en sus anteriores cinco presentaciones.

Será el primer enfrentamiento oficial entre Boca Juniors y O’Higgins.

Análisis y estado de forma: Boca Juniors vs O’Higgins

Boca Juniors recibe al O’Higgins en el partido de ida del playoff a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Los argentinos quieren mostrar su mejor versión en casa ante un cuadro chileno que atraviesa un buen momento.

Los Xeneizes apenas afrontar su segundo duelo oficial en el semestre. En su única presentación superaron a Sarmiento (0-2) en la Copa Argentina, aunque también vencieron al Athletico Paranaense (1-0) en un amistoso.

Cabe mencionar que Boca Juniors llegó a esta instancia tras terminar en la tercera posición del Grupo D de la Copa Libertadores. Por su parte, O’Higgins ha mantenido continuidad en el calendario chileno y afrontará este compromiso con varios partidos oficiales encima. Esa diferencia de rodaje puede convertirse en un factor importante frente a un Boca que recién comienza a tomar ritmo.

O’Higgins viene de clasificar a la final de la Copa de la Liga tras igualar sin goles con Nublense y superar esa serie en penales. Por jerarquía, plantel y localía, Boca aparece como favorito, aunque podría darse un duelo cerrado y equilibrado, ya que los chilenos buscarán mantener un marcador corto de cara a la vuelta.

Nuestra apuesta segura: Boca Juniors no recibe goles

Por jugar en casa es probable que Boca Juniors domine el compromiso. Además, no extrañaría que los argentinos no reciban goles por sus antecedentes más recientes y la fortaleza defensiva que suelen mostrar en la Bombonera.

Es importante tomar en consideración que Boca Juniors no recibió goles en los dos duelos disputados en el semestre ante Athletico Paranaense (1-0) y Sarmiento (0-2).

Apuesta de valor: Menos de 2.5 goles

El mayor ritmo competitivo de O’Higgins puede convertir este encuentro en un partido muy disputado. Además, al tratarse de una serie de ida y vuelta, es probable que ambos equipos prioricen el orden táctico antes que asumir demasiados riesgos.

Marcadores como 1-0 o 2-0 aparecen entre los escenarios más probables para este compromiso. También, se debe mencionar que se anotaron menos de 2.5 goles en cinco de los anteriores seis choques de Boca.

Comparativa de cuotas Boca Juniors vs O’Higgins

Alineaciones probables Boca Juniors vs O’Higgins