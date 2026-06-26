Análisis detallado y pronósticos para el partido Brasil vs Japón. Este enfrentamiento corresponde a los octavos de final del torneo mundial y presenta un interesante duelo de estilos.
El partido se disputará el lunes 29 en el NRG Stadium de Houston. A continuación, se presentan los datos y las apuestas recomendadas para este encuentro clave de la fase eliminatoria.
Pronósticos del Brasil vs Japón
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Puntos clave para el partido de Brasil vs Japón
- Brasil terminó como líder de su grupo en cada edición del torneo desde 1982.
- Japón llega con una racha de diez partidos consecutivos sin perder, incluyendo una victoria por 3-2 sobre Brasil en un amistoso en octubre de 2025.
- En ese amistoso, Japón registró 2.01 goles esperados (xG) frente a los 1.13 xG de Brasil, y realizó 15 disparos contra nueve de su rival.
- Vinicius Jr. anotó en los tres partidos de la fase de grupos, un hito que en ediciones anteriores precedió a la consagración de Brasil como campeón.
Análisis y estado de forma: Brasil vs Japón
Brasil aseguró el primer lugar del Grupo C y llega a esta instancia con una racha de cinco partidos invicto. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti ha demostrado un poder ofensivo considerable, anotando siete goles en la fase de grupos, aunque su defensa ha mostrado ciertas vulnerabilidades al permitir oportunidades claras a rivales como Marruecos y Escocia.
Por su parte, Japón finalizó segundo en el Grupo F y atraviesa un momento de forma excepcional, con diez partidos sin conocer la derrota. Este registro incluye resultados notables como una victoria ante Inglaterra y un empate contra Países Bajos. Su capacidad para competir contra equipos de élite y su reciente victoria sobre Brasil les posiciona como un rival de cuidado, a pesar de no partir como favoritos en las cuotas.
Nuestra apuesta segura: Brasil clasifica
El mercado de clasificación a favor de Brasil se presenta como una opción de bajo riesgo. Históricamente, Brasil es un equipo dominante en las fases eliminatorias; su última eliminación en octavos de final data de 1990. La calidad individual de su plantilla y la experiencia en estas instancias justifican su favoritismo. Además, Japón nunca superó esta ronda en la competición y afronta el partido sin una de sus figuras clave, Takefusa Kubo, por lesión.
Apuesta de valor: Brasil anota más de 1.5 goles
Esta selección ofrece un valor considerable basado en el rendimiento ofensivo de Brasil. Tras un debut discreto, el equipo anotó tres goles tanto contra Haití como contra Escocia. Su registro de 7.35 goles esperados (xG) es el segundo más alto del torneo, lo que indica una alta capacidad para generar ocasiones. Aunque Japón fue sólido, concedió dos goles ante Países Bajos, y la ofensiva brasileña, con un promedio de 13.6 remates por partido, tiene el potencial para superar su defensa en más de una ocasión.
Comparativa de cuotas: Brasil vs Japón
Alineaciones probables: Brasil vs Japón
- Brasil: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas, Casemiro, Paqueta, Bruno Guimaraes, Rayan, Vinicius Jr., Cunha.
- Japón: Suzuki, Hiroki Ito, Itakura, Tomiyasu, Doan, Tanaka, Sano, Nakamura, Kamada, Junya Ito, Ueda.