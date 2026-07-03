Un análisis detallado sobre los pronósticos del Brasil vs Noruega. Este enfrentamiento de octavos de final del torneo de 2026 presenta un claro favorito, pero con un mercado de goles que ofrece un valor significativo.

El partido se disputará el domingo 5 en el MetLife Stadium. Brasil, con su vasta experiencia en estas instancias, se mide a una selección de Noruega que ha demostrado ser una de las ofensivas más eficientes de la competición, haciendo de este uno de los duelos más atractivos de la fase.

Pronósticos del Brasil vs Noruega

Brasil clasifica a cuartos de final – 1.42 vía Stake

Más de 2.5 goles y ambos equipos anotan – 2.09 vía Stake

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Puntos clave para el partido de Brasil vs Noruega

Brasil mostró una tendencia a empezar los partidos con lentitud, concediendo el primer gol antes de los 30 minutos contra Marruecos y Japón.

Noruega es una de las selecciones más efectivas en ataque del torneo, con 10 goles anotados a partir de 8.32 goles esperados (xG) en cuatro partidos.

La selección brasileña alcanzó los cuartos de final en las últimas ocho ediciones del torneo.

En el único partido del torneo donde Noruega no era favorita (contra Francia), concedió 18 remates y perdió por 4-1.

Análisis y estado de forma: Brasil vs Noruega

Brasil llega a esta instancia tras una remontada contra Japón, demostrando resiliencia psicológica pero también vulnerabilidad defensiva. El equipo de Carlo Ancelotti ha mantenido su portería a cero en solo dos ocasiones desde noviembre de 2025, un dato relevante frente a un ataque potente. A pesar de los problemas, su calidad individual y experiencia en eliminatorias los posiciona como favoritos para avanzar en la competición.

Por su parte, Noruega superó las expectativas, igualando su mejor actuación histórica en el torneo. Su poder ofensivo, liderado por Erling Haaland, es su principal arma, habiendo anotado en 22 de sus últimos 23 partidos. Sin embargo, su defensa genera dudas, con solo una portería a cero en sus nueve encuentros más recientes, un factor que podría ser decisivo contra el ataque brasileño.

Nuestra apuesta segura: Brasil clasifica

La historia y la jerarquía respaldan a Brasil en las fases eliminatorias. A pesar de que Noruega demostró ser un rival competitivo, la experiencia del plantel brasileño, sumada a la calidad de jugadores como Vinicius Jr. y la gestión táctica de Ancelotti, justifica su favoritismo. Se espera un partido disputado, pero la probabilidad se inclina a que Brasil sellará su pase a la siguiente ronda.

Apuesta de valor: más de 2.5 goles y ambos equipos anotan

Este mercado ofrece un valor considerable dadas las características de ambos equipos. Noruega marcó 10 goles en cuatro partidos y su defensa concedió un promedio de dos goles por encuentro. Brasil, por su parte, anotó nueve goles. Ambos equipos han visto más de 2.5 goles y goles de ambos lados en sus partidos recientes, lo que sugiere un escenario similar en este enfrentamiento directo.

Comparativa de cuotas: Brasil vs Noruega

Alineaciones probables: Brasil vs Noruega