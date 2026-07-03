Análisis y pronósticos para el partido Canadá vs Marruecos. Este enfrentamiento por los octavos de final del Mundial 2026 presenta un interesante contraste de estilos y trayectorias.

El encuentro se disputará el 4 de julio en el NRG Stadium de Houston. Marruecos, con una racha invicta impresionante, se perfila como favorito, pero la capacidad ofensiva de Canadá sugiere un partido más abierto de lo que indican las cuotas.

Pronósticos del Canadá vs Marruecos

Marruecos se clasifica – 1.37 vía Stake

Ambos equipos anotan – 2.10 vía Stake

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Puntos clave para el partido Canadá vs Marruecos

Marruecos llega con una racha de 33 partidos sin perder, demostrando una consistencia notable.

Canadá posee el tercer mejor registro de Goles Esperados (xG) del torneo, con un promedio de 2.22 por 90 minutos.

Ambos equipos tienen un alto volumen de remates por partido: Canadá promedia 17.5, mientras que Marruecos registra 14.7.

La selección de Marruecos ha marcado al menos un gol en 19 de sus últimos 20 encuentros oficiales.

Análisis y estado de forma: Canadá vs Marruecos

Canadá avanzó como segundo de su grupo tras una derrota clave ante Suiza, lo que les hizo perder la ventaja de jugar en casa. A pesar de ello, superaron a Sudáfrica en la ronda de 32 y han demostrado ser un equipo con una ofensiva muy eficaz. Sus estadísticas de ataque, incluso en la derrota, los validan como un rival peligroso que llega sin nada que perder.

Por su parte, Marruecos continúa su ascenso tras alcanzar las semifinales en 2022. En este torneo, superaron un grupo complicado que incluía a Brasil y eliminaron a Países Bajos en la ronda anterior. Su solidez defensiva y experiencia en fases eliminatorias les otorgan un favoritismo justificado, respaldado por una racha invicta que impone respeto.

Nuestra apuesta segura: Marruecos se clasifica

La opción de que Marruecos avance a la siguiente fase se presenta como el pronóstico más fiable. El equipo africano tiene un ranking FIFA superior y ha enfrentado a rivales de mayor calibre en su camino. Mientras que Canadá tuvo un recorrido más accesible, su derrota ante Suiza, el único rival de jerarquía que enfrentó en grupos, expuso ciertas debilidades. La experiencia de Marruecos en estas instancias decisivas es un factor clave que respalda su clasificación, ya sea en tiempo regular o en la prórroga.

Apuesta de valor: Ambos equipos anotan

El mercado ‘Ambos equipos anotan’ ofrece un valor considerable. Las estadísticas ofensivas de ambos equipos son robustas. Canadá promedia 2.22 xG por partido, una cifra que los coloca entre las mejores ofensivas de la competición. Marruecos, aunque sólido, solo ha mantenido su portería a cero en uno de sus cuatro partidos. La necesidad de Canadá de buscar un resultado y su capacidad para generar ocasiones de gol hacen que una cuota de 2.05 sea atractiva.

Comparativa de cuotas Canadá vs Marruecos