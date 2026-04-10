El encuentro, correspondiente a una nueva jornada de la Premier League, se disputará este 12 de abril en el estadio Stamford Bridge. Manchester City necesita la victoria para no ceder terreno en su carrera por el campeonato, mientras que Chelsea busca asegurar su plaza en competiciones europeas.

Pronósticos del Chelsea vs Manchester City





Victoria del Manchester City - 2.18 vía Te Apuesto

Más de 2.5 goles y ambos equipos anotan - 1.73 vía Te Apuesto

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Puntos clave para el partido Chelsea vs Manchester City





El Manchester City ha obtenido más puntos como visitante esta temporada (25) que el Chelsea en su propio estadio (23).

El registro de 23 puntos del Chelsea en casa lo posiciona en el puesto 12 de la clasificación de locales de la Premier League.

Antes de su goleada en la FA Cup, el Chelsea había encadenado tres partidos consecutivos sin marcar en todas las competiciones.

Aunque Erling Haaland solo ha marcado tres goles en la Premier League en 2026, su reciente ‘hat-trick’ en la FA Cup indica una posible vuelta a su mejor nivel.

Análisis y estado de forma: Chelsea vs Manchester City





El Chelsea llega a este encuentro tras una contundente victoria 7-0 sobre Port Vale en la FA Cup, un resultado que podría maquillar su irregularidad en la Premier League. El equipo ha ganado solo uno de sus últimos seis partidos de liga y viene de dos derrotas consecutivas sin anotar. La presión sobre el técnico Liam Rosenior aumenta, agravada por comentarios de jugadores clave que cuestionan la dirección del club, lo que sugiere un ambiente interno inestable.

Por su parte, el Manchester City viaja a Londres con la moral alta después de eliminar al Liverpool en la FA Cup con un claro 4-0. El equipo de Pep Guardiola es consciente de que no puede permitirse un tropiezo si quiere seguir aspirando al título de la Premier League, estando a nueve puntos del líder Arsenal pero con un partido menos. El City parece haber encontrado su mejor versión en el momento decisivo de la temporada.

Nuestra apuesta segura: Victoria del Manchester City





La victoria del equipo visitante se presenta como una opción con fundamento. La necesidad imperiosa del Manchester City de sumar tres puntos para su lucha por el título, combinada con su estado de forma ascendente, justifica su favoritismo. El Chelsea, por otro lado, ha mostrado una notable fragilidad defensiva y una falta de consistencia en sus resultados recientes, además de posibles tensiones en el vestuario. Estos factores inclinan la balanza a favor de un triunfo del City en un encuentro que suele ser disputado.

Apuesta 1: Chelsea vs Manchester City: Victoria del Manchester City - 2.18 vía Te Apuesto

Apuesta de valor: Más de 2.5 goles y ambos equipos anotan





Este mercado ofrece un valor considerable basado en las estadísticas de ambos equipos. El 65% de los partidos del Chelsea en la Premier League han registrado goles de ambos lados, con un promedio de 2.94 goles por encuentro. En casa, su registro de Goles Esperados (xG) es de 1.72, lo que demuestra su capacidad ofensiva. Además, cinco de los últimos siete enfrentamientos directos han cumplido con esta condición. Dado que un empate no beneficia a ninguno de los dos, se espera un partido abierto con múltiples ocasiones de gol.

Apuesta 2: Chelsea vs Manchester City: Más de 2.5 goles y ambos equipos anotan - 1.73 vía Te Apuesto

Comparativa de cuotas Chelsea vs Manchester City

Resultado Cuotas Chelsea 3.16 Empate 3.63 Manchester City 2.18

Alineaciones probables Chelsea vs Manchester City



