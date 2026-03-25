Este 27 de marzo de 2026, las selecciones de Colombia y Croacia se medirán en un amistoso de alto nivel en el Camping World Stadium de Orlando. Este encuentro, parte de la preparación para el Mundial, presenta un interesante duelo táctico. Los pronósticos Colombia vs Croacia sugieren un partido equilibrado, aunque con un leve favoritismo para el equipo sudamericano.

Pronósticos del Colombia vs Croacia

Victoria de Colombia - 2.30 vía Te Apuesto

Ambos equipos anotan - 1.72 vía Te Apuesto

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Puntos clave para el partido Colombia vs Croacia









Colombia llega con una racha de nueve partidos sin perder, incluyendo amistosos y clasificatorias.

Croacia dominó su grupo de clasificación al Mundial con siete victorias y un empate, anotando 26 goles.

El promedio de gol de Colombia en sus últimos 10 partidos es de 2.2, mientras que ha encajado 0.9.

Luis Díaz, figura de Colombia, llega en un estado de forma óptimo con 15 goles y 11 asistencias en la Bundesliga.

Análisis y estado de forma: Colombia vs Croacia









El equipo colombiano, bajo la dirección de Néstor Lorenzo, ha mostrado una notable consistencia. Su racha de nueve partidos invictos demuestra una solidez tanto en defensa como en ataque. En sus últimos seis encuentros marcaron 18 goles, evidenciando un poder ofensivo que buscarán imponer desde el inicio. El sistema táctico se consolidó y este amistoso es una prueba de fuego para medir su nivel frente a una potencia europea.

Por su parte, Croacia se presenta como un equipo experimentado y con una gestión de partido superior, herencia de su semifinal en el último Mundial. Dominaron su fase de clasificación con un promedio de posesión del 70%. Sin embargo, el técnico Zlatko Dalic podría aprovechar el encuentro para probar una nueva formación con tres defensores, lo que podría generar desajustes que un rival en forma como Colombia podría explotar.

Nuestra apuesta segura: Victoria de Colombia









El resultado en amistosos es complejo de predecir, pero la intención de Néstor Lorenzo de construir sobre la racha positiva es un factor clave. Colombia ya cuenta con varios partidos de preparación, mientras que Croacia podría estar en una fase de experimentación táctica. Considerando la vulnerabilidad que podría presentar la defensa croata ante posibles cambios y la racha invicta de los sudamericanos, la victoria local se presenta como una opción con fundamento.

Apuesta 1: Colombia vs Croacia: Victoria de Colombia - 2.30 vía Te Apuesto

Apuesta de valor: Ambos equipos anotan









El potencial ofensivo de ambos equipos respalda esta selección. Colombia promedia 2.2 goles en sus últimos 10 partidos, mientras que Croacia anotó a un ritmo de 3.25 goles por partido en su fase de clasificación. Aunque la defensa croata es generalmente sólida, ha mostrado fisuras al conceder goles ante rivales como Montenegro y las Islas Feroe. Dado el momento ofensivo de ambas selecciones, es razonable esperar que las dos porterías sean vulneradas.

Apuesta 2: Colombia vs Croacia: Ambos equipos anotan - 1.72 vía Te Apuesto

Comparativa de cuotas Colombia vs Croacia

Resultado Cuotas Colombia 2.30 Empate 3.15 Croacia 3.24

Alineaciones probables Colombia vs Croacia