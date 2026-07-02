Presentamos los pronósticos Colombia vs Ghana. Este análisis se centra en las probabilidades y el valor de las cuotas para este duelo de los dieciseisavos de final.

La selección de Colombia se enfrenta a Ghana en una fase decisiva del torneo de 2026. El encuentro se disputará el viernes 3 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas City. A continuación, desglosamos las claves y apuestas recomendadas para este partido.

Pronósticos del Colombia vs Ghana

Colombia se clasifica – 1.19 vía Stake

Victoria de Colombia y menos de 3.5 goles en el partido – 1.96 vía Stake

Con el código promocional Stake, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Puntos clave para el partido de Colombia vs Ghana

Defensa sólida de Colombia: El equipo solo concedió 0.82 goles esperados en contra (xGA) por partido y permitió únicamente cinco tiros a puerta en la fase de grupos.

El equipo solo concedió 0.82 goles esperados en contra (xGA) por partido y permitió únicamente cinco tiros a puerta en la fase de grupos. Estilo defensivo de Ghana: Promedia 15.33 faltas por encuentro y cede la posesión, registrando un 35.3% de media, lo que evidencia su preferencia por un bloque bajo.

Promedia 15.33 faltas por encuentro y cede la posesión, registrando un 35.3% de media, lo que evidencia su preferencia por un bloque bajo. Arranques rápidos de Colombia: Sus dos remates en los primeros dos minutos contra Portugal fueron los más tempraneros del equipo en un torneo de esta magnitud en el siglo XXI.

Sus dos remates en los primeros dos minutos contra Portugal fueron los más tempraneros del equipo en un torneo de esta magnitud en el siglo XXI. Eficiencia de Daniel Muñoz: El defensor colombiano marcó dos goles con solo tres remates, demostrando una alta tasa de conversión.

Análisis y estado de forma: Colombia vs Ghana

Colombia llega a esta fase eliminatoria como una de las selecciones más consistentes, finalizando invicta y como líder del Grupo K. Su solidez defensiva ha sido una de sus principales fortalezas, concediendo solo un gol hasta ahora. El empate sin goles frente a Portugal no solo aseguró el primer lugar, sino que también confirmó su capacidad para competir contra equipos de alta jerarquía, controlando fases del juego y generando peligro.

Por su parte, Ghana avanzó como uno de los mejores terceros, basando su clasificación en un orden defensivo que le permitió empatar con Inglaterra. Sin embargo, su rendimiento ofensivo genera serias dudas, ya que registró el menor número de remates totales en la fase de grupos. Su estrategia de bloque bajo y contraataque podría no ser suficiente ante una defensa tan organizada como la colombiana.

Nuestra apuesta segura: Colombia se clasifica

La clasificación de Colombia es el escenario más probable. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo demostró una superioridad táctica y técnica a lo largo del torneo. Su invicto, combinado con un potencial ofensivo que incluye a figuras como Luis Díaz y James Rodríguez, les otorga una ventaja considerable. Además, su rendimiento defensivo, uno de los mejores de la competencia, minimiza el riesgo de una sorpresa por parte de un equipo ghanés con limitaciones en ataque.

Apuesta de valor: victoria de Colombia y menos de 3.5 goles en el partido

Aunque Colombia es la clara favorita en el mercado 1X2, el planteamiento conservador de Ghana sugiere un marcador ajustado. La selección africana ya demostró ante Inglaterra su capacidad para neutralizar ataques potentes y forzar un partido de pocas ocasiones. Dado que Ghana probablemente cederá la iniciativa y se concentrará en defender, es previsible que a Colombia le cueste generar un resultado abultado. Por ello, combinar la victoria colombiana con un total de goles bajo ofrece una cuota con mayor valor.

Comparativa de cuotas: Colombia vs Ghana

Alineaciones probables: Colombia vs Ghana