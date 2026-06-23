Análisis y pronósticos para el partido entre Colombia y RD Congo. Presentamos las cuotas y datos clave para este encuentro del torneo de 2026.

Colombia se enfrenta a RD Congo por la segunda jornada de la fase de grupos del torneo. El partido se disputará el martes 23 en el Estadio Akron. A continuación, el análisis de los pronósticos Colombia vs RD Congo, con las cuotas más destacadas para tus apuestas.

Pronósticos del Colombia vs RD Congo

Victoria de Colombia – 1.57 vía Stake

Hándicap Asiático Colombia -1.0 – 1.90 vía Stake

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Puntos clave para el partido Colombia vs RD Congo

Colombia solo ha sufrido dos derrotas en sus últimos 14 partidos, siendo estas contra Francia y Croacia.

La opción ‘Ambos equipos no anotan’ se ha cumplido en siete de los últimos 10 encuentros de RD Congo.

Luis Díaz contribuyó con un gol y una asistencia en el partido inaugural de Colombia contra Uzbekistán.

RD Congo logró su primer punto en la historia de la competición en su primer partido, empatando contra Portugal.

Análisis y estado de forma: Colombia vs RD Congo

Colombia llega a este encuentro como líder del Grupo K tras una victoria por 3-1 sobre Uzbekistán. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo ha demostrado una forma consistente, con solo dos derrotas en sus últimos 14 compromisos, ambas ante selecciones de primer nivel. Un triunfo en este partido aseguraría su clasificación a la siguiente fase. Su rendimiento se sustenta en una ofensiva eficaz, que promedia 2.21 goles por partido en esa racha, y un control táctico reflejado en sus estadísticas de Goles Esperados (xG), donde ha superado a sus rivales en 18 de sus últimos 20 duelos.

Por su parte, RD Congo llega con la moral alta tras conseguir un histórico empate 1-1 contra Portugal, lo que significó su primer punto en la competición. A pesar de su reciente registro de una sola victoria en seis partidos, su capacidad para competir ante un rival superior como Portugal, manteniendo un xG mayor (0.87 vs 0.65) a pesar de tener solo el 25% de posesión, demuestra una notable solidez defensiva. Su estrategia probablemente se centrará en mantener un bloque bajo y explotar las transiciones.

Nuestra apuesta segura: Victoria de Colombia

El rendimiento de Colombia justifica su favoritismo en el mercado 1×2. El equipo sudamericano no solo obtiene resultados, sino que lo hace con un juego dominante, como lo demuestra su racha de 12 victorias en los últimos 14 partidos. Su capacidad para generar oportunidades de gol y su solidez táctica contrastan con la irregularidad de RD Congo, cuya única victoria reciente fue contra un rival de menor categoría. La diferencia de calidad y momento actual posiciona a Colombia como la opción más fiable para este encuentro.

Apuesta de valor: Hándicap Asiático Colombia -1.0

Para quienes buscan una cuota con mayor valor, el hándicap asiático -1.0 a favor de Colombia presenta una oportunidad interesante. En su debut, Colombia generó cuatro grandes ocasiones de gol, demostrando su potencial ofensivo. Históricamente, cuando las cuotas le son favorables (1.50 o menos), Colombia ha ganado sus últimos seis partidos, y en cinco de ellos lo hizo por un margen de dos o más goles, lo que cubriría este hándicap. Aunque RD Congo es defensivamente competente, la propuesta ofensiva de Colombia podría superar su resistencia.

Comparativa de cuotas Colombia vs RD Congo

Alineaciones probables Colombia vs RD Congo