Comerciantes Unidos recibirá a Alianza Lima en duelo correspondiente la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga 1, que se disputará este sábado 26 de julio en el Estadio Juan Maldonado Gamarra. El conjunto blanquiazul llega motivado tras comenzar el campeonato con una victoria, mientras que el cuadro local intentará hacerse fuerte frente a su público.

Los actuales campeones saldrán todo en busca de su segunda victoria en la competición. Los dirigidos por Pablo Guede vienen de vencer a Sport Huancayo (2-1). Por su parte, Comerciantes Unidos igualó 2-2 ante Deportivo Moquegua y dejó buenas sensaciones en ataque, aunque también mostró algunas fragilidades defensivas.

Pronósticos: Comerciantes Unidos vs Alianza Lima

Más de 2.5 goles – 2.40 vía Stake

– 2.40 vía Stake Alianza Lima gana y más de 1.5 goles – 2.68 vía Stake

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Puntos claves para el partido de Comerciantes Unidos vs Alianza Lima

Alianza Lima arrancó el Torneo Clausura con una victoria 2-1 sobre Sport Huancayo.

Comerciantes Unidos debutó con un empate 2-2 frente a Deportivo Moquegua.

El cuadro blanquiazul conquistó el Torneo Apertura y buscará iniciar el Clausura con dos triunfos consecutivos.

En el último enfrentamiento entre ambos del pasado semestre, Alianza Lima se impuso 2-1 con un gol en los minutos finales de Paolo Guerrero.

Cutervo suele ser una plaza complicada para los equipos visitantes.

Eryc Castillo viene de marcar doblete en el debut de Alianza Lima.

Alianza Lima ganó en los anteriores dos duelos en este escenario.

Análisis y estado de forma: Comerciantes Unidos vs Alianza Lima

Alianza Lima visita a Comerciantes Unidos en partido de la segunda jornada del Torneo Clausura. Los campeones quieren seguir mostrando su mejor versión frente al cuadro de Cutervo que buscará arrancarle al menos un punto a los blanquiazules.

Los dirigidos por Pablo Guede viene de vencer al Sport Huancayo (2-1), gracias a un doblete de Eryc Castillo. Cabe mencionar que los blanquiazules mantienen la base del pasado Torneo Apertura e intentarán ubicarse en la cima de la clasificación.

Comerciantes Unidos, por su parte, inició el campeonato con un empate frente a Deportivo Moquegua (2-2). El cuadro dirigido por José Hernández mostró personalidad para competir, aunque volvió a evidenciar problemas defensivos que podrían pasar factura frente a uno de los ataques más peligrosos de la Liga 1.

A pesar que no se trata de una visita sencilla, Alianza Lima es el claro favorito por la diferencia de plantel, el momento futbolístico que atraviesa y la confianza que le dio el triunfo de la primera fecha. También se debe resaltar que los blanquiazules tienen cinco triunfos consecutivos ante este rival.

Nuestra apuesta segura: más de 2.5 goles

Por las características de ambos equipos, y los últimos enfrentamientos, no extrañaría que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en las presentaciones de los dos clubes en la primera fecha.

Además, se anotaron más de 2.5 goles en los tres partidos oficiales de los blanquiazules en el semestre y en cuatro de los anteriores cinco enfrentamientos entre ambos.

Apuesta de valor: Alianza Lima gana y más de 1.5 goles

Alianza Lima ha mostrado una producción ofensiva constante y cuenta con jugadores desequilibrantes en los últimos metros. Además, se marcaron cuatro goles en el debut de Comerciantes Unidos frente a Deportivo Moquegua, por lo que el panorama favorece a este pronóstico.

Igualmente, se debe destacar que ese pronóstico se cumplió en la primera fecha y en cuatro de los últimos cinco duelos entre ambos. Además, en dos de las anteriores tres presentaciones de Comerciantes Unidos se superó esa cantidad de goles.

Comparativa de cuotas: Comerciantes Unidos vs Alianza Lima

Alineaciones probables: Comerciantes Unidos vs Alianza Lima