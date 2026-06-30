Análisis y pronósticos para el partido Costa de Marfil vs Noruega. Descubre las mejores cuotas y apuestas para este duelo decisivo en el Mundial 2026.

El enfrentamiento por la Ronda de 32 entre Costa de Marfil y Noruega se llevará a cabo el martes 30 en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. Ambos equipos buscan hacer historia al avanzar a la siguiente fase, lo que configura un escenario de alta tensión y análisis táctico.

Pronósticos del Costa de Marfil vs Noruega

Costa de Marfil se clasifica – 2.45 vía Stake

Costa de Marfil Hándicap Asiático +0.25 – 2.10 vía Stake

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Puntos clave para el partido de Costa de Marfil vs Noruega

La defensa de Noruega mostró fragilidad, permitiendo un total de 4.30 goles esperados (xG) y 45 remates en la fase de grupos.

Históricamente, apostar por el empate en las fases eliminatorias del torneo fue rentable, con un retorno de la inversión del 22.40% desde la edición de 1998.

Erling Haaland llega en un estado de forma excepcional, con una tasa de conversión del 40% (10 remates, 7 a portería) en solo 180 minutos jugados.

Costa de Marfil demostró ser un equipo clínico, con una tasa de conversión de goles del 16%, aprovechando eficazmente sus oportunidades.

Análisis y estado de forma: Costa de Marfil vs Noruega

Costa de Marfil llega a esta instancia tras una campaña pragmática en la que priorizó la solidez defensiva, concediendo solo dos goles en tres partidos. Su clasificación como segundo del Grupo E marca la primera vez que la nación avanza a las rondas eliminatorias, demostrando su capacidad para competir en escenarios de alta presión.

Noruega, por su parte, aseguró su pase después de dos victorias y optó por una estrategia arriesgada al rotar a sus figuras clave en la derrota por 4-1 ante Francia. Si bien su ataque es potente, con siete goles en sus dos primeros encuentros, su defensa ha sido un punto débil, permitiendo siete goles en total durante la fase de grupos.

Nuestra apuesta segura: Costa de Marfil se clasifica

Aunque Noruega parte como favorita en las cuotas, el análisis sugiere un partido más equilibrado de lo que indican los mercados. La alta frecuencia de empates en las fases eliminatorias abre la puerta a que el partido se decida en tiempo extra o penales. En ese escenario, el valor se encuentra en la cuota más alta del equipo no favorito. Costa de Marfil demostró ser un competidor competente y podría capitalizar en un encuentro tenso y cerrado.

Apuesta de valor a Costa de Marfil: Hándicap Asiático +0.25

Esta opción ofrece una cobertura estratégica, ya que resulta ganadora tanto si Costa de Marfil gana el partido como si empata en los 90 minutos. Los africanos anotaron en todos sus partidos del torneo y tienen la capacidad para explotar las debilidades defensivas de Noruega. Considerando que ya han competido eficazmente como no favoritos, este mercado presenta un valor considerable.

Comparativa de cuotas: Costa de Marfil vs Noruega

Alineaciones probables: Costa de Marfil vs Noruega