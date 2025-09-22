Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo de Cusco FC vs AD Tarma, correspondiente a la jornada 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 que se disputará este lunes 22 de septiembre en el Inca Garcilaso de la Vega.

Cusco ganará a cero – 2.55 vía Stake

– 2.55 vía Stake Menos de 2.5 goles – 2.15 vía Stake

– 2.15 vía Stake Más de 8.5 córners – 1.75 vía Stake

Análisis de apuestas Cusco FC vs AD Tarma

Cusco FC recibe la visita de AD Tarma en un duelo de la jornada 10 del Torneo Clausura de la Liga 1. Los locales buscarán volver a la cima, ya que la U con su triunfo del pasado sábado escaló a lo más alto de la clasificación. Por su parte, el cuadro visitante aspira sumar para alejarse de la zona baja.

Los dirigidos por Miguel Rondelli están invictos en el campeonato, vienen de superar en la presentación anterior al Ayacucho y llegan con dos victorias consecutivas. Se ubican en la segunda casilla con 19 puntos, solo dos por debajo de la U, pero con par de encuentros menos que los cremas.

Al frente, Cusco FC tendrá a un ADT que se ha mostrado muy irregular en el Torneo Clausura. Los dirigidos por Horacio Melgarejo se encuentran en la decimotercera posición con 10 unidades. Este equipo superó a UTC (3-1) el pasado fin de semana para cortar una racha de tres compromisos sin ganar.

Por la actualidad de ambos equipos, es muy probable que Cusco se quede con los tres puntos, aunque se espera un duelo muy peleado.

Triunfo sin recibir goles

Ante los resultados más recientes de Cusco, no extrañaría que consigan el triunfo sin recibir goles. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de los anteriores cinco encuentros frente a su afición, así como en su última victoria ante Ayacucho (0-1).

También se debe señalar que AD Tarma no anotó en tres de sus cuatro derrotas más recientes en el semestre.

Apuesta 1: Cusco FC vs AD Tarma: Cusco ganará a cero – 2.55 vía Stake

Menos de 2.5 goles

Es probable que se anoten menos de 2.5 goles por las actuaciones del Cusco FC en casa. Esto se dio en tres de las últimas cuatro presentaciones de los dirigidos por Rondelli frente a su afición. También se dio en tres de sus anteriores cuatro compromisos.

De igual manera, se anotaron menos de 2.5 goles en la última visita de AD Tarma en el torneo al Atlético Grau (2-0).

Apuesta 2:Cusco FC vs AD Tarma: Menos de 2.5 goles – 2.15 vía Stake

Más de 8.5 córners

Por el estilo de juego que tienen ambos equipos, y las características de la cancha, es probable que se cobren más de 8.5 tiros de esquina. Ese pronóstico se cumplió en dos de las tres presentaciones más recientes del Cusco.

Asimismo, se superó esa cantidad de córners en uno de los últimos tres compromisos de AD Tarma.

Apuesta 3: Cusco FC vs AD Tarma: Más de 8.5 córners – 1.75 vía Stake

Cuotas: Cusco FC vs AD Tarma

Resultado Cuotas Cusco FC 1.50 Empate 4.35 AD Tarma 6.20

Cusco FC vs AD Tarma: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 5 oportunidades. El balance es de 4 victorias del Cusco FC y un triunfo de AD Tarma. Los resultados de los últimos cuatro encuentros fueron los siguientes: