Análisis y pronósticos para el decisivo encuentro entre Escocia y Brasil por la fase de grupos del torneo global. Este es uno de los duelos clave para definir las posiciones finales del Grupo C.

Los pronósticos del Escocia vs Brasil anticipan un claro favoritismo para el equipo sudamericano, que busca asegurar el primer lugar del grupo. El partido se disputará el miércoles 24 en Miami.

Pronósticos del Escocia vs Brasil

Victoria de Brasil – 1.37 vía Stake

Brasil más de 1.5 goles y menos de 4.5 goles en el partido – 1.89 vía Stake

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Puntos clave para el partido de Escocia vs Brasil

Escocia marcó solo nueve goles en sus últimos 13 partidos en este tipo de torneos, priorizando la solidez defensiva.

Brasil superó a Alemania como el equipo con más goles en la historia de la competición (241) tras su victoria por 3-0 sobre Haití.

El historial de Brasil contra equipos europeos es muy favorable: 44 victorias, 17 empates y 16 derrotas en 77 encuentros.

Vinícius Júnior registra seis participaciones de gol (tres goles, tres asistencias) en seis apariciones en el certamen global.

Análisis y estado de forma: Escocia vs Brasil

Brasil llega a este encuentro tras una contundente victoria por 3-0 ante Haití, recuperándose de un empate 1-1 contra Marruecos en su debut. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti necesita los tres puntos para asegurar el liderato del grupo, y su frente de ataque, con figuras como Vinícius Jr. y Matheus Cunha, demostró ser efectivo. La presión está sobre ellos para confirmar su condición de favoritos y evitar sorpresas en la última jornada.

Por su parte, Escocia enfrenta una tarea complicada. Después de una derrota por 1-0 ante Marruecos, donde concedieron un gol en el minuto 2, su capacidad ofensiva quedó en evidencia al no registrar ni un solo remate a portería. El equipo de Steve Clarke probablemente adoptará una postura defensiva, buscando un resultado que les permita clasificar, incluso como uno de los mejores terceros, lo que implica ceder la iniciativa a su rival.

Nuestra apuesta segura: victoria de Brasil

El mercado 1×2 presenta a Brasil como el claro favorito, y los datos respaldan esta evaluación. La probabilidad implícita de una victoria brasileña es del 74%, justificada por la necesidad de ganar y la superioridad de su plantilla. Mientras que Escocia generó apenas 0.51 goles esperados (xG) contra Marruecos, Brasil cuenta con un ataque que puede explotar las vulnerabilidades defensivas que mostró Escocia al permitir 3 grandes ocasiones de gol en su último partido. La diferencia en la producción ofensiva hace que la victoria de Brasil sea el resultado más lógico.

Apuesta de valor: Brasil más de 1.5 goles y menos de 4.5 goles en el partido

Aquí se encuentra una oportunidad de valor. Escocia necesita al menos un punto para asegurar su clasificación, por lo que se espera que plantee un esquema ultradefensivo. Esto podría limitar el número total de goles en el partido. Sin embargo, Brasil necesita ganar, lo que los obligará a buscar el gol desde el inicio. Si logran anotar, forzarán a Escocia a abrir sus líneas, creando más espacios. Por ello, un escenario donde Brasil anota al menos dos veces pero sin que el partido se convierta en una goleada masiva (menos de 4.5 goles totales) ofrece una cuota atractiva.

Comparativa de cuotas: Escocia vs Brasil

Alineaciones probables: Escocia vs Brasil