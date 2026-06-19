Análisis y pronósticos para el partido entre España y Arabia Saudita. Tras un inicio decepcionante, el equipo español necesita una victoria contundente para reafirmar su candidatura en el torneo.

Los pronósticos para España vs Arabia Saudita se inclinan claramente hacia el conjunto europeo. Este encuentro, correspondiente a la segunda jornada del Grupo H, se disputará el domingo 21 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Pronósticos del España vs Arabia Saudita

Victoria de España – 1.10 vía Stake

Lamine Yamal anota – 1.72 vía Stake

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Puntos clave para el partido de España vs Arabia Saudita

Desde su último gol en el torneo de 2022, España ha realizado 49 disparos sin marcar.

Arabia Saudita permitió 27 remates en su debut contra Uruguay, 22 de ellos en la segunda mitad.

En partidos de torneos importantes con cuotas inferiores a 1.20, España logró victorias contundentes, como un 7-0 a Costa Rica y un 4-0 a Georgia.

Lamine Yamal, en solo 20 minutos contra Cabo Verde, completó más regates (5) que cualquier otro jugador en el campo.

Análisis y estado de forma: España vs Arabia Saudita

España llega a este partido bajo una presión considerable tras un inesperado empate 0-0 contra Cabo Verde. A pesar de dominar las estadísticas con 27 remates y un total de 2.28 goles esperados (xG), la falta de definición fue alarmante. Este resultado obliga al equipo de Luis de la Fuente a buscar no solo una victoria, sino también una actuación convincente para disipar las dudas generadas.

Por su parte, Arabia Saudita afronta el duelo con la moral alta después de conseguir un valioso empate 1-1 contra Uruguay. El equipo demostró solidez defensiva en la primera mitad, pero evidenció fragilidad en el segundo tiempo, donde concedió la mayoría de las ocasiones de gol. Su estrategia probablemente se centrará en replicar ese orden defensivo inicial para contener el potencial ofensivo español.

Nuestra apuesta segura: victoria de España

El empate inicial de España fue un resultado atípico, considerando el volumen de oportunidades creadas. Se espera una reacción contundente, y el análisis sugiere que el equipo no volverá a ser tan ineficaz. La vulnerabilidad mostrada por Arabia Saudita en la segunda mitad contra Uruguay indica que tendrán dificultades para soportar la presión de un equipo español necesitado de goles. Con la probable inclusión de Lamine Yamal y Nico Williams desde el inicio, el potencial ofensivo se incrementa, lo que justifica el favoritismo en el mercado 1X2.

Apuesta de valor: Lamine Yamal anota en cualquier momento

Lamine Yamal demostró ser el jugador más desequilibrante de España en los pocos minutos que disputó en el primer partido. Su titularidad es casi segura y se convertirá en el principal referente ofensivo. Dado que España proyecta generar un alto volumen de ataque y se espera que anote varios goles, la cuota por un tanto de su jugador más influyente representa un valor considerable. La ineficacia de otros delanteros en el debut pone aún más el foco sobre su capacidad para marcar la diferencia.

Comparativa de cuotas: España vs Arabia Saudita

Alineaciones probables: España vs Arabia Saudita