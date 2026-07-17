Análisis y pronósticos para la final del Mundial 2026. España y Argentina se enfrentan en un duelo por el título, con la selección española como favorita por su solidez defensiva.

El equipo europeo y el sudamericano definen al campeón en la final del 19 de julio en el MetLife Stadium. Los pronósticos España vs Argentina favorecen al conjunto de Luis de la Fuente, pero la Albiceleste confía en su capacidad ofensiva para retener la corona.

Pronósticos del España vs Argentina

España levantará el trofeo – 1.67 vía Stake

Lionel Messi anota o asiste – 1.80 vía Stake

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Puntos clave para el partido España vs Argentina

España presenta la defensa más sólida del torneo, permitiendo solo 2.15 goles esperados en contra (xGA) en siete partidos, la cifra más baja de la competencia.

Argentina ha demostrado un gran poder ofensivo, anotando 19 goles y superando sus 14.37 goles esperados (xG).

Lionel Messi ha participado directamente en un gol (anotando o asistiendo) en cada uno de los siete partidos que ha disputado Argentina en el torneo.

En semifinales, España limitó a Francia, uno de los ataques más potentes, a solo 0.31 xG y tres remates dentro del área.

Análisis y estado de forma: España vs Argentina

España llega a la final con una racha de 37 partidos sin perder, igualando un récord histórico, y con la confianza de ser la campeona vigente de Europa. Su victoria por 2-0 sobre Francia en semifinales fue una demostración de control táctico y solidez defensiva, logrando mantener su portería a cero en seis de sus siete encuentros en el torneo. El equipo de Luis de la Fuente ha mostrado un equilibrio efectivo entre un bloque defensivo casi impenetrable y un ataque consistente.

Por su parte, Argentina busca su segundo título consecutivo tras una remontada clave contra Inglaterra en semifinales. El equipo de Lionel Scaloni ha demostrado una notable resiliencia, anotando goles decisivos en los minutos finales a lo largo de la fase eliminatoria. Su estrategia se ha centrado en maximizar el talento de Lionel Messi, quien ha sido fundamental en la creación y finalización de jugadas, liderando al equipo en los momentos de mayor presión.

Nuestra apuesta segura: España levantará el trofeo

La consistencia defensiva de España es el pilar de su favoritismo. El equipo ha demostrado ser capaz de anular a las ofensivas más peligrosas del mundo, como lo hizo con Francia. Su sistema de juego colectivo y su capacidad para controlar el ritmo del partido justifican las cuotas que la posicionan como la principal candidata para ganar el torneo. Considerando su rendimiento y su solidez, el mercado de que España levantará el trofeo presenta un valor considerable.

Apuesta de valor: Lionel Messi anota o asiste

A pesar de la formidable defensa española, el rendimiento de Lionel Messi en este torneo ha sido excepcional. El capitán argentino ha contribuido con un gol o una asistencia en todos los partidos disputados. Sus métricas de goles esperados (xG) y asistencias esperadas (xA) lo sitúan entre los mejores del certamen, demostrando que es el motor ofensivo de su equipo. Esta dependencia en su figura sugiere que las oportunidades de Argentina pasarán por sus pies, lo que otorga valor a la cuota por su participación directa en un gol.

Comparativa de cuotas España vs Argentina

Alineaciones probables España vs Argentina