Breve análisis para los pronósticos España vs Austria. Este jueves 2, ambas selecciones se enfrentan por los dieciseisavos de final del Mundial en el SoFi Stadium a las 14:00 (hora de Perú).

España, campeona de Europa, busca superar la primera ronda de eliminación directa, algo que no logra desde 2010. Austria, por su parte, disputa esta fase por primera vez desde 1978, por lo que el peso de la historia y la calidad individual se inclinan hacia el equipo español.

Pronósticos del España vs Austria

España se clasifica a la siguiente ronda – 1.14 vía Stake

España gana sin recibir goles – 1.99 vía Stake

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Puntos clave para el partido de España vs Austria

España permitió la menor cantidad de Goles Esperados (xG) en contra (0.18) y remates por partido (4.67) en el torneo.

Austria no mantuvo su portería a cero en 12 partidos consecutivos del Mundial y solo registra una en sus últimos seis encuentros oficiales.

Marcel Sabitzer es el jugador más influyente de Austria bajo la dirección de Ralf Rangnick, liderando en participación de goles (27) y remates (113).

Análisis y estado de forma: España vs Austria

España llega tras liderar su grupo con autoridad. A pesar de un empate inicial sin goles contra Cabo Verde, el equipo respondió con un 4-0 sobre Arabia Saudita y una victoria controlada por 1-0 ante Uruguay. Su solidez defensiva fue la base de su rendimiento, manteniéndose invicta en el certamen. La baja de Rodri por lesión para el resto del torneo es un factor a considerar.

Austria avanzó como segunda de su grupo, mostrando capacidad ofensiva pero también fragilidad defensiva. Su camino incluyó una victoria 3-1 contra Jordania, una derrota 2-0 ante Argentina y un agónico empate 3-3 con Argelia. El equipo de Rangnick practica un fútbol de presión alta, pero su historial defensivo en la competición genera dudas ante un rival de élite.

Nuestra apuesta segura: España se clasifica a la siguiente ronda

La probabilidad de que España avance es alta. Los modelos de predicción le asignan un 69.4% de chances de ganar en los 90 minutos. Su historial reciente como campeones de Europa y su superioridad técnica respaldan este favoritismo. Aunque Austria mostró ser un equipo competitivo, su falta de experiencia en estas instancias y su dificultad para generar peligro ante defensas de primer nivel (solo 0.53 xG contra Argentina) limitan sus opciones. Incluso si el partido se extiende, la calidad del plantel español debería imponerse.

Apuesta de valor: España gana sin recibir goles

El valor en este mercado se fundamenta en el rendimiento defensivo de España, el mejor del torneo hasta ahora con solo 0.54 Goles Esperados en Contra (xGA) en tres partidos. Controlan el juego con una posesión promedio del 69.4% y aplican una presión intensa (7.8 PPDA), lo que dificulta la creación de oportunidades para el rival. Austria, que ya tuvo problemas para generar juego ofensivo ante Argentina, enfrentará a una estructura defensiva aún más sólida. La combinación de dominio español y las limitaciones ofensivas de Austria hacen que una victoria con la valla invicta sea un escenario muy probable.

Comparativa de cuotas: España vs Austria

Alineaciones probables: España vs Austria