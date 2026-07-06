Análisis y pronósticos para el partido de octavos de final del Mundial 2026 entre Estados Unidos y Bélgica. Exploramos las cuotas y los mercados de apuestas más interesantes.

El equipo anfitrión, Estados Unidos, se enfrenta a Bélgica en un duelo clave por los octavos de final. El encuentro se disputará el lunes 6 en el Lumen Field de Seattle. A continuación, presentamos los pronósticos del USA vs Bélgica más relevantes para este partido.

Pronósticos del Estados Unidos vs Bélgica

Clasificación de Estados Unidos – 1.80 vía Stake

Ambos equipos anotan – 1.53 vía Stake

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Puntos clave para el partido USA vs Bélgica

Estados Unidos implementa una presión defensiva intensa, permitiendo solo 9.7 pases por acción defensiva (PPDA), una de las mejores marcas del torneo.

La defensa de Bélgica ha mostrado vulnerabilidad, concediendo 1.38 goles esperados (xG) por cada 90 minutos, la segunda cifra más alta entre los equipos restantes.

El amistoso más reciente entre ambos, en marzo, finalizó 5-2 a favor de Bélgica. Además, en tres de los cuatro partidos de Bélgica en este torneo, ambos equipos anotaron.

Folarin Balogun liderará el ataque norteamericano luego de que la FIFA accediera el pedido de suspender la tarjeta roja que recibió en el encuentro anterior.

Análisis y estado de forma: USA vs Bélgica

Estados Unidos llega a esta fase con un rendimiento convincente, habiendo ganado tres de sus cuatro partidos. La única derrota fue contra Turquía en un partido sin trascendencia, ya que la clasificación como primeros de grupo estaba asegurada. En sus tres victorias, el equipo dirigido por Mauricio Pochettino ha registrado un xG superior al de sus rivales, demostrando una generación de juego ofensivo consistente.

Por otro lado, Bélgica avanzó de ronda con más dificultades de las esperadas. Su clasificación contra Senegal fue afortunada, logrando forzar la prórroga con dos goles tardíos a pesar de un rendimiento discreto. En tiempo reglamentario, su xG fue de apenas 0.87, mientras que concedió un xGA (goles esperados en contra) de 2.86, cifras que reflejan problemas tanto en la creación como en la solidez defensiva.

Nuestra apuesta segura: clasificación de Estados Unidos

El mercado no logra definir un claro favorito, pero el rendimiento de Estados Unidos ha sido superior al de Bélgica en lo que va del torneo. A esto se suma el factor de la localía. El equipo estadounidense mostró mayor consistencia y ha sido más efectivo en sus planteamientos. Bélgica, en cambio, dependió de la fortuna para superar a Senegal, evidenciando una preocupante falta de creatividad ofensiva y fragilidad defensiva. Por estos motivos, la clasificación del anfitrión se presenta como una opción lógica.

Apuesta de valor: ambos equipos anotan

Estados Unidos demostró una clara vocación ofensiva, marcando en sus cuatro partidos del torneo con un promedio de 2.5 goles por encuentro. Con la confirmación de la presencia de Balogun, se espera que mantengan su propuesta valiente. Bélgica, aunque con dudas, cuenta con calidad individual para generar peligro. Tres de sus cuatro partidos en el torneo han terminado con goles de ambos lados. El antecedente del amistoso de marzo, que finalizó 5-2, refuerza la idea de un partido abierto donde ambos ataques pueden imponerse a las defensas.

Comparativa de cuotas: USA vs Bélgica

Alineaciones probables: USA vs Bélgica