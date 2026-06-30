Presentamos los pronósticos para el Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina, un duelo clave en la fase de eliminación directa del Mundial 2026.

El análisis se centra en el partido de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, que se disputará el 1 de julio en el Levi’s Stadium de Santa Clara. Estados Unidos, como anfitrión, busca capitalizar su ventaja local frente a un equipo europeo que debuta en estas instancias.

Pronósticos del Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina

Estados Unidos clasifica – 1.17 vía Stake

Estados Unidos anota más de 1.5 goles – 1.53 vía Stake

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Puntos clave para el partido Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina

Estados Unidos ha marcado dos o más goles en sus tres partidos de la fase de grupos.

Bosnia y Herzegovina no ha superado el 1.0 en Goles Esperados (xG) en ninguno de sus encuentros del torneo.

Once de los últimos 12 partidos de Bosnia y Herzegovina han terminado con goles de ambos equipos.

La selección de Estados Unidos también muestra una tendencia similar, con 13 de sus últimos 17 partidos registrando anotaciones de ambos lados.

Análisis y estado de forma: Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina

El equipo de Estados Unidos llega a esta fase con un rendimiento sólido, habiendo asegurado el primer lugar del Grupo D con seis puntos. Sus victorias ante Paraguay y Australia demostraron una capacidad ofensiva consistente. La derrota contra Turquía en la última jornada se produjo con un equipo alternativo, lo que permitió a sus jugadores clave descansar para esta etapa decisiva.

Por su parte, Bosnia y Herzegovina disputa por primera vez una fase de eliminación directa en un Mundial. Su clasificación se selló con una victoria sobre Qatar, pero sus métricas de Goles Esperados (xG) han sido consistentemente bajas, indicando una dependencia de la efectividad clínica más que de la generación de oportunidades. La defensa mostró fragilidad al conceder cuatro goles contra Suiza.

Nuestra apuesta segura: Estados Unidos clasifica

El favoritismo de Estados Unidos se fundamenta en varios factores. Juegan en casa, en el Levi’s Stadium, y cuentan con una plantilla más experimentada en estas instancias. Mauricio Pochettino rotó a sus jugadores principales en el último partido, asegurando que lleguen en óptimas condiciones físicas. Bosnia y Herzegovina, en cambio, no tuvo ese lujo y podría sentir el desgaste. La clasificación del anfitrión parece el resultado más probable, incluso si se requiere tiempo extra.

Apuesta de valor: Estados Unidos anota más de 1.5 goles

Esta selección ofrece valor debido al potente ataque estadounidense y las debilidades defensivas de su rival. Estados Unidos ha anotado ocho goles en la fase de grupos, superando su métrica de Goles Esperados (4.62 xG), lo que demuestra su alta efectividad. Han marcado más de 1.5 goles en ocho de sus últimos diez partidos. En contraste, Bosnia y Herzegovina solo ha mantenido su portería a cero en uno de sus últimos once encuentros, y su defensa ha permitido un alto número de remates a puerta en este torneo.

Comparativa de cuotas Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina

Alineaciones probables Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina