Análisis y pronósticos para el Francia vs Inglaterra por el tercer puesto. Ambas selecciones buscan cerrar su participación en el torneo de 2026 con una victoria tras sus decepcionantes eliminaciones en semifinales.

Este partido, que definirá al tercer lugar de la competición, se disputará el sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. A continuación, presentamos los pronósticos y las cuotas más relevantes para este encuentro.

Pronósticos del Francia vs Inglaterra

Francia anotará más de 1.5 goles – 1.57 vía Stake

Más de 3.5 goles y ambos equipos anotan – 2.17 vía Stake

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Puntos clave para el partido de Francia vs Inglaterra

Francia presenta el índice de Goles Esperados (xG) más alto del torneo con 14.65, habiendo anotado 16 goles.

Inglaterra posee el índice de Goles Esperados en Contra (xGA) más elevado entre los semifinalistas, con 6.46.

Históricamente, 16 de los 20 partidos por el tercer puesto en la historia de la competición han registrado más de 2.5 goles.

Francia no perdió contra Inglaterra en torneos importantes desde la edición de 1982.

Análisis y estado de forma: Francia vs Inglaterra

Ambos equipos llegan a este encuentro con la moral afectada tras caer en semifinales. Francia, que buscaba su tercera final consecutiva, fue superada por España con un marcador de 2-0, mostrando una inusual falta de eficacia ofensiva. A pesar de ello, su rendimiento general en el torneo ha sido sólido, destacando por ser el segundo equipo más goleador con 16 tantos y una defensa que solo ha permitido cuatro goles.

Por su parte, Inglaterra sufrió una dolorosa derrota ante Argentina por 2-1, encajando dos goles en los minutos finales. El equipo mostró una notable capacidad ofensiva con 14 goles, pero su fragilidad defensiva ha sido una constante, recibiendo ocho goles en siete partidos. Este partido será una prueba de carácter para ambas selecciones, que buscarán cerrar su participación con una nota positiva.

Nuestra apuesta segura: Francia anotará más de 1.5 goles

El análisis de rendimiento sugiere que Francia tiene una ventaja estructural sobre Inglaterra. Los franceses ofensivamente, generaron más oportunidades y han sido más efectivos que los ingleses. Además, la motivación de Kylian Mbappé por asegurar la Bota de Oro podría ser un factor decisivo, ya que sus compañeros buscarán asistirlo constantemente.

Ante ese poder ofensivo, se espera que Francia anote más de 1.5 goles en este compromiso.

Apuesta de valor: más de 3.5 goles y ambos equipos anotan

Los partidos por el tercer puesto suelen ser abiertos y con muchos goles. La estadística histórica respalda esta tendencia, con 11 de los últimos 12 encuentros superando la línea de 2.5 goles. Ambos equipos cuentan con ataques potentes, promediando más de dos goles por partido en este torneo.

La vulnerabilidad defensiva de Inglaterra, combinada con el potencial ofensivo de Francia, crea un escenario propicio para que ambos equipos anoten. Por ello, la combinación de más de 3.5 goles y la anotación de ambos equipos presenta un valor considerable.

Comparativa de cuotas: Francia vs Inglaterra

Alineaciones probables: Francia vs Inglaterra