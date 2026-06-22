Análisis y pronósticos para el partido entre Francia e Irak. Este encuentro, correspondiente a la segunda jornada del Grupo I, presenta un claro favoritismo para el conjunto europeo, y las cuotas reflejan esta disparidad.

El partido se disputará el lunes 22 de junio de 2026 en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. A continuación, desglosamos las claves y las apuestas más interesantes para este enfrentamiento del torneo mundial.

Pronósticos del Francia vs Irak

Victoria de Francia – 1.09 vía Stake

Hándicap Europeo Francia -2.5 – 1.75 vía Stake

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Puntos clave para el partido Francia vs Irak

En su debut, Francia mejoró drásticamente en la segunda mitad contra Senegal, registrando 10 remates y 1.75 goles esperados (xG), en comparación con un solo remate y 0.03 xG en los primeros 45 minutos.

Irak, a pesar de su derrota, realizó nueve disparos en el primer tiempo contra Noruega, generando 0.74 xG, una cifra notable contra una defensa que solo concedió 0.52 xGA en promedio durante las clasificatorias.

La línea de hándicap asiático está en -2.5 para Francia. Desde septiembre de 2024, los franceses solo han ganado tres de 21 partidos por tres o más goles.

La derrota de Irak por 4-1 ante Noruega fue su primera por un margen de tres o más goles desde noviembre de 2022.

Análisis y estado de forma: Francia vs Irak

Ambas selecciones llegan a esta segunda jornada tras resultados opuestos. Francia demostró su capacidad de reacción al vencer 3-1 a Senegal, con una segunda parte imponente que disipó las dudas generadas en el primer tiempo. Su estado de forma es sólido, habiendo ganado 10 de sus últimos 12 encuentros, lo que justifica su posición como uno de los principales candidatos al título.

Por su parte, Irak no pudo contener el poderío ofensivo de Noruega y cayó por un contundente 4-1. A pesar de que ofensivamente mostraron cierta capacidad para generar ocasiones, su fragilidad defensiva quedó expuesta, concediendo 2.52 xGA. Este factor será determinante al enfrentar a una de las delanteras más potentes del certamen.

Nuestra apuesta segura: victoria de Francia

La diferencia de calidad entre ambos planteles es considerable, lo que convierte la victoria de Francia en el resultado más probable. El equipo dirigido por Didier Deschamps demostró ante Senegal que, cuando acelera, es prácticamente imparable. Frente a una defensa iraquí que mostró serias debilidades al encajar cuatro goles contra Noruega, se espera que el ataque francés domine desde el inicio. Las cuotas son bajas, pero reflejan el escenario más lógico para el encuentro.

Apuesta de valor: Hándicap Europeo Francia -2

Aquí es donde se encuentra el valor para el analista. La capacidad goleadora de Francia, que anotó tres goles en solo 45 minutos contra Senegal, sugiere que pueden superar a Irak con comodidad. Además, han marcado más de 2.5 goles en cinco de sus últimos siete partidos. Si a esto se suma el deficiente rendimiento defensivo de Irak, incluyendo la actuación de su portero, una victoria por tres o más goles es un escenario plausible. La cuota de 1.80 para el hándicap -2 ofrece un retorno atractivo.

Comparativa de cuotas: Francia vs Irak

Alineaciones probables: Francia vs Irak